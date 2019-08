Van de Beek: "Hay un interés del Madrid, pero la gente va muy rápido"

El centrocampista holandés admite que el club blanco está detrás de él, pero intenta quitarle importancia a las noticias

Donny van de Beek sale en las portadas de la prensa madrileña, relacionado una vez más con el club de Florentino Pérez. Las noticias no conocen de fronteras y a también han llegado. "Por supuesto que lo he escuchado alguna vez ¿está bien que lo digan, verdad? pero la verdad es que sigue igual el tema, aunque los medios sigan sumando historias. Por supuesto que hay un interés, pero la gente tiende a ir demasiado rápido", ha explicado en una entrevista en Fox.

Van de Beek suena después de que el tema de Pogba se haya puesto difícil. Un segundo plato, cabría pensar. "No lo he oído así, pero sí, puede ser. Hay más de eso en los periódicos, pero no tienes que creerte todo lo que escribe. Siempre hay mucho sinsentido. No tengo que contar lo que es o no es verdad, pero de nuevo, yo estoy concentrado en el partido del sábado y el resto es cosa vuestra", ha finiquitado el mediocampista, que podría ser un refuerzo para la maltrecha medular blanca.

También hubo respuestas al respecto de Ten Hag, su técnico en el . "Por supuesto que no lo quieres perder, haremos todo lo posible por mantenerle, pero cuando llegan clubes como esos por la esquina, es muy complicado. Lo hicimos muy bien el año pasado, y cuando eso pasa entiendes que van a querer a tus jugadores. Somos un país pequeño en el fútbol y así es como funciona. ¿Cómo de importante es Donny para nosotros? eso es obvio, ha tenido un crecimiento grandísimo, es extremadamente importante para nosotros", enfatiza el entrenador.

El Ajax ha vendido este verano a De Jong y a De Ligt, pero puede que no haya terminado este ciclo de traspasos. El club de Amsterdam llegó a las semifinales el año pasado y pasaron por encima del en los octavos de final, una eliminatoria en la que Van de Beek estuvo especialmente brillante. Ahora esa pesadilla podría convertirse en uno más en el equipo.