Valentijn Driessen arremete con dureza contra el «golazo de primera» del Ajax

Valentijn Driessen critica en su columna de este lunes en De Telegraaf las decisiones de Óscar García en el Ajax-PSV (2-2).

Para el periodista, el duelo en el Johan Cruijff ArenA fue de baja calidad: una «vergonzosa y dolorosa» ovación previa dio paso a un partido que pronto caerá en el olvido.

Driessen señala a García como principal culpable: «Bajo el mando del español, el Ajax ya no es el Ajax. Predica el evangelio de Cruijff, pero es un cobarde de primera».

Critica, entre otras cosas, la decisión de alinear a Ko Itakura en lugar de a Óscar Gloukh. «Al final, el Ajax y García se salvaron en el 93 gracias a una voleade domingo de quién si no, Mika Godts. Celebrar el 2-2 como si se hubiera ganado la Champions no solo es exagerado, sino que muestra lo alto que es el nivel de estrés del español».

«García no juega para ganar, sino para no perder, y de ahí el 2-2 ante un PSV con muchos suplentes. A Jordi Cruijff le queda mucho trabajo. García quiere seguir, pero la próxima temporada no estará en el banquillo», concluye Driessen.

Se avecina un verano clave: con recursos limitados, Cruijff no podrá reconstruir el equipo, pero deberá reforzar al menos siete posiciones si quiere competir de tú a tú con el PSV la próxima temporada.

Ajax es cuarto y probablemente pierda el acceso directo a la Champions. Le quedan dos jornadas: recibirá al FC Utrecht y visitará al sc Heerenveen.