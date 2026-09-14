Valentijn Driessen no entiende en absoluto la decisión del Ajax de llevar a Yves Bissouma a Ámsterdam. El jefe de fútbol de De Telegraaf teme que el conjunto ajacied incorpore sobre todo problemas con el centrocampista maliense.

En la mesa de Vandaag Inside, Driessen da su durísima opinión sobre Bissouma. "Es un maliense cualquiera, que está más con el gas de la risa que presente en los entrenamientos", dice.

Hace dos años, Bissouma fue suspendido disciplinariamente en una ocasión por el Tottenham Hotspur, después de que apareciera en las redes sociales un vídeo en el que consumía gas de la risa. "¡Gas de la risa para uso recreativo, y eso siendo futbolista!", suspira Driessen.

Driessen, sobre todo, no entiende cómo encaja la elección de Bissouma con decisiones anteriores del Ajax. "Jordi Cruijff no quería a Noa Lang porque supuestamente era un futbolista complicado, pero si fichas a este... Entonces sí que te traes los problemas a casa."

El entrenador Míchel Sánchez también recibe las críticas de Driessen este lunes por la noche. El periodista no comparte la decisión del español de poner a Oliver Edvardsen de extremo izquierdo ante el Fortuna Sittard (victoria por 1-5). "Mientras no pongas a tu mejor jugador, Ouazane, nunca serás campeón. Ese Míchel no lo hace."

Julian Brandt tampoco se libra de las críticas de Driessen, pese a su bonito gol inicial. "En Alemania consideraban a Brandt un blandengue. Cuando había que luchar, no estaba", afirma el periodista.

Driessen también considera demasiado fácil la explicación de Brandt al final del partido. El centrocampista dijo que no estaba satisfecho con su primera parte y que por eso reaccionó con contención a su gol. "Golpeó muy bien ese balón, pero después del partido es muy fácil decir: jugué mal, por eso no celebré."