Valencia vs. Athletic Club de Bilbao, Copa del Rey: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Valencia recibe a Athletic Club de Bilbao este miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas en el estadio de Mestalla, por los cuartos de final de la temporada 2025-2026 de la Copa del Rey.

Los Chés llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Burgos en los octavos de final, con goles de Rubén Iranzo y Umar Sadiq.

Por su parte, los Leones dejaron en el camino por 4-3 a Cultural Leonesa en la ronda de los 16 mejores, con un doblete de Gorka Guruzeta, junto a las anotaciones de Oihan Sancet y Unai Gómez, pero también con tarjeta roja para Aitor Paredes.

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Flow Sports (Argentina), Win Play (Colombia), El Canal del Fútbol (Ecuador), Meridiano TV (Venezuela), América Televisión (Perú), Flow (Uruguay) y Flow Eventos HD (Paraguay). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Select y Fubo Sports.

Copa del Rey - Copa del Rey Estadio Mestalla

El partido se disputa este miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Mestalla.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del Valencia

Julen Agirrezabala habló en la semana previo al partido. El guardameta que pertenece al Athletic Bilbao, pero se encuentra cedido con los Chés, verá el duelo desde las gradas por una lesión, pero entiende lo que el torneo significa para los dos clubes.

"Un encuentro muy especial. Son dos clubes que valoran mucho la Copa y con aficiones muy grandes y con la ilusión puesta en la Copa también. El partido va a ser en el Camp de Mestalla con nuestra gente y tendremos que hacer un partido muy completo para pasar a las semifinales. Las bajas que están teniendo los está lastrando, pero siguen teniendo jugadores peligrosos", expresó.

Noticias del Athletic Club de Bilbao

Nico Williams habría sufrido una recaída en sus problemas de pubalgia, por lo que se decantaría por un nuevo tratamiento, de acuerdo con información de "El Chiringuito". El nuevo proceso le costaría de seis a ocho semanas fuera de acción, pero al mismo tiempo puede evitar el quirófano.

