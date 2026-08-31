Urgente: Messi anuncia su retirada internacional

Lionel Messi, estrella del Inter Miami, anunció este lunes su retirada del fútbol internacional con la selección de Argentina.

Messi escribió, en un comunicado oficial publicado en su cuenta de Instagram: "Después de todo este tiempo desde la final, y tras pensarlo mucho, quiero anunciar a todos que he decidido retirarme de jugar con la selección".

Y añadió: "Fue una decisión dolorosa y todavía me duele en lo más profundo, pero soy consciente de que ha llegado el momento. Les juro que siempre di todo lo que tenía, no solo durante los últimos años en los que lo conseguimos todo, sino también antes, y siempre luché y entregué todo lo que poseo por esta camiseta, por hacerlos felices y por hacerlos sentir orgullosos de ser argentinos a través del fútbol".

Prosiguió: "No queda mucho, las etapas han empezado a llegar a su fin, y esta es una de ellas que me duele muchísimo. Amo, amé y seguiré amando siempre estar con la selección. He agotado todo lo que tenía, y ya no me queda más por dar, además de la presencia de un grupo de maravillosos jugadores jóvenes que merecen tener su oportunidad".

Y continuó: "Gracias por todo este amor durante 20 años. Voy a echar mucho de menos escuchar sus voces desde dentro del campo, y ahora me convertiré en uno de ustedes, animando y apoyando siempre a la selección desde fuera, en los buenos y en los malos momentos, y especialmente en los momentos difíciles".





Y agregó: "Gracias a mi familia por estar siempre a mi lado, y por acompañarme en este viaje tan hermoso, a pesar de su dificultad. Gracias a cada entrenador, compañero y directivo con quien tuve la oportunidad de compartir este viaje. Llevaré conmigo recuerdos y momentos inolvidables que viví durante todo este tiempo".

Y concluyó: "Me voy sintiéndome tranquilo y orgulloso porque, junto a mis compañeros, les di momentos que tanto soñamos. Fue una locura vivir todo eso con ustedes. ¡Los quiero! Gracias a Dios por haberme hecho argentino. ¡Viva Argentina!".

Messi escribió una nota tras finalizar el comunicado de retirada, diciendo: "Escribí estas palabras el 21 de julio, dos días después de la final. Y hoy, tras lo ocurrido con mi padre, estoy más convencido de la decisión que nunca".



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