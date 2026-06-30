Una reunión decisiva acerca a Marmoush a su nuevo destino

El futuro del egipcio Omar Marmoush, delantero del Manchester City, sigue acaparando el mercado de fichajes de verano.

Mientras, la selección de Egipto se prepara para enfrentar a Australia el viernes en Dallas, en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, con todas las miradas sobre Marmoush.

Mientras, el Galatasaray turco prepara la nueva temporada y busca reforzar su ataque.

Según Africa Foot, el Galatasaray quiere ficharlo cedido con opción de compra.

El jugador busca minutos y ve la liga turca como un paso adelante en su carrera.

Para convencerlo, el club turco prepara una oferta superior a 10 millones de euros, similar al salario que percibe en Inglaterra.

Antes de avanzar, el club turco debe resolver la situación de Mauro Icardi y conocer los límites de extranjeros.

Las negociaciones podrían acelerarse en los próximos días, pues el club turco se reunirá con el agente del jugador la próxima semana para intentar cerrar el acuerdo.

El interés llega tras su buena temporada en el Manchester City, donde jugó 36 partidos, marcó 8 goles y dio 3 asistencias.

Su contrato con el Manchester City vence en 2029, su valor de mercado es de 60 millones de euros y percibe unos 17 millones anuales.