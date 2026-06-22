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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Una muerte impactante en el Mundial de 2026

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La tragedia del Mundial

La Copa del Mundo de 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, ha sufrido una muerte impactante durante la fase de grupos.

Según el diario británico «The Sun», un joven agente de seguridad murió atropellado al regresar a pie a su casa desde el estadio «Sufi» tras uno de los partidos.

El diario indica que Aaron Avery, de 28 años, murió en su segundo día de trabajo tras el partido entre Irán y Nueva Zelanda el lunes.

Su tía Norma Quinn declaró: «Es lo último que habríamos imaginado».

El atropello ocurrió a pocas manzanas de su casa, cerca de la calle Van Ness; su familia relató que el cuerpo fue arrastrado hasta la mitad de un bloque de viviendas.

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Las autoridades detuvieron al conductor del vehículo, un Tesla blanco, en relación con el accidente mortal.

Queen declaró a CBS: «Por lo que me han dicho, la velocidad y el alcohol podrían haber influido».

Trasladado en estado crítico al hospital, los médicos diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico y, tras conectarlo a soporte vital, declararon su muerte cerebral el martes por la tarde.

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