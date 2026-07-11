Una «decisión inusual» anula el gol de Noruega... ¡y Haaland paga las consecuencias!

En el minuto 55 del Noruega-Inglaterra de cuartos de final, el árbitro francés Clément Turpin anuló el 2-1 de Torbjörn Hegim tras revisar el VAR. El VAR anuló la jugada por una falta previa de Erling Haaland sobre Elliot Anderson, aplicando de forma estricta las nuevas reglas.

Antes del torneo, el Consejo de la FIFA aclaró el protocolo del VAR para el Mundial 2026. especialmente en infracciones claras del equipo atacante antes de saques de esquina o tiros libres que afecten directamente a un gol, un penalti o una sanción.

La norma permite sancionar un empujón o agarre dentro del área antes de que el balón entre en juego, como el que Haaland, futuro compañero de Anderson en el Manchester City tras su traspaso de 135 millones de euros, propinó al inglés, desatando la polémica.

Repetición del saque de esquina… una nueva realidad.

Tras anular el gol, Turpin ordenó repetir el córner, tal como establecen las modificaciones del Consejo de la IFAB: si la falta cumple los criterios, el VAR recomienda revisar la jugada. si el árbitro confirma que la falta ocurrió antes del inicio de la jugada, aplicará la sanción y ordenará repetir el saque de esquina.

El Consejo aclaró que la medida busca evitar infracciones que alteren el resultado y aumentar la justicia y transparencia en momentos clave.

La «ley contra el Arsenal»

En Inglaterra, Muchos lo ven como una «ley contra el Arsenal», pues busca impedir las pantallas que el equipo de Mikel Arteta usa con éxito en las jugadas a balón parado.

La medida, una de las más debatidas del Mundial, pone bajo lupa a árbitros y VAR mientras la FIFA busca equilibrar el espíritu del juego y la justicia.