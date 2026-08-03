Un único obstáculo en el camino de Romero hacia el Inter de Milán

El argentino Cristian Romero se acercó un paso más a su incorporación al Inter de Milán, después de que el club italiano alcanzara un acuerdo con el Tottenham Hotspur para su traspaso por alrededor de 40 millones de euros.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que las negociaciones se desarrollan ahora para dar los últimos toques al contrato con los agentes del defensa argentino, que disputó con la selección de su país el Mundial de 2026.

La salida de Romero del Tottenham es conocida desde hace tiempo, y ahora se han reanudado las negociaciones con el Inter de Milán para cerrar la operación durante el presente verano.

Tanto el entrenador Cristian Chivu como la dirección del Inter pretenden reforzar al equipo con otro destacado defensa central tras la reciente contratación de John Stones, que se incorporó como agente libre después de finalizar un periodo de diez temporadas en el Manchester City.

El único obstáculo que queda es alcanzar un acuerdo con el jugador, que reclama a través de sus agentes un salario anual neto de 6 millones de euros.

La dirección del Inter considera estas exigencias exageradas e intentará reducirlas y, mientras el Atlético de Madrid permanece en la sombra como otro posible interesado, el conjunto nerazzurro ya ha alcanzado un acuerdo con el Tottenham.

El nombre de Romero se ha vinculado recientemente al FC Barcelona, y figura dentro de su lista de candidatos, pues es un jugador que goza de la admiración de los directores deportivos, aunque el club catalán aún no ha entrado en ninguna negociación.

Romero ha estado en el Tottenham durante cinco años, tras llegar en 2021 procedente del Atalanta, por lo que, si se confirma su fichaje, regresaría al fútbol italiano, donde se consolidó como uno de los mejores defensas de la Serie A.