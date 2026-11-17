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Se perfila un intercambio inesperado entre la Juventus y el Mónaco que podría llevar al delantero estadounidense Folarin Balogun a Turín, a cambio de la salida del extremo Edon Zhegrova al club del Principado. Con esta operación, ambas partes buscan resolver sus problemas en ataque y dar una nueva oportunidad a dos jugadores con pocos minutos para recuperar su mejor versión.

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Según el portal francés «Foot Mercato», la directiva del Mónaco ha empezado a estudiar la posibilidad de cerrar esta operación con la Juventus, ante las crecientes dudas sobre el futuro de Balogun en el conjunto francés. El delantero no ha logrado hacerse un hueco desde el inicio de la temporada, pese a las grandes expectativas que generó su continuidad en el club durante el pasado mercado de verano.

El futuro de Balogun vuelve a estar de actualidad después de que el delantero estadounidense estuviera muy cerca de abandonar el Mónaco el pasado verano, concretamente rumbo al Everton inglés, con el que mantuvo negociaciones durante semanas antes de que la operación se torciera en los últimos instantes del mercado.

Ambos clubes habían alcanzado un acuerdo preliminar de 50 millones de euros, incluidos incentivos y bonificaciones. Además, el jugador superó el reconocimiento médico y su llegada a la Premier League parecía cuestión de tiempo, pero las discrepancias sobre los detalles del contrato impidieron cerrar el traspaso.

El propio Balogun desveló la semana pasada, en rueda de prensa, los detalles de la ruptura de las negociaciones. Explicó que el contrato cambió en el momento de la firma, lo que le llevó a echarse atrás al no sentirse ya cómodo con las nuevas condiciones.

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«Mi postura era totalmente clara. No he hablado públicamente del tema, pero llegué al Everton con un contrato oficial y luego lo modificaron en el momento de la firma. Al final, ya no me sentía cómodo para cerrar el acuerdo», afirmó el delantero estadounidense.

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Añadió que volver al Mónaco después de haber estado tan cerca de vivir una nueva experiencia fue algo diferente para él, y aseguró que prevé buscar de nuevo una salida en los próximos mercados de fichajes.

Las cifras del jugador reflejan lo complicado de su temporada: solo ha disputado 7 partidos en todas las competiciones, con un total de 230 minutos, en los que ha marcado un único gol, ante la fuerte competencia en su puesto y su incapacidad para ganarse la titularidad en los planes del cuerpo técnico.

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La Juventus se mueve y Zhegrova es la clave

Por su parte, la Juventus ha comenzado a estudiar la posibilidad de fichar a Balogun, según informa el diario italiano «La Gazzetta dello Sport», ya que el entrenador Luciano Spalletti quiere reforzar la delantera con un nueve puro capaz de aportar soluciones adicionales al equipo.

El delantero estadounidense gusta a Spalletti y, además, parece abierto a vivir una nueva experiencia con la camiseta de la Juventus, después de no haber encontrado en el Mónaco la estabilidad que buscaba.

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Aunque el sueco Alexander Sørloth encabeza la lista de prioridades de la Juventus para el ataque, Balogun representa una alternativa seria que podría ofrecer al equipo un recurso ofensivo distinto, sobre todo teniendo en cuenta que el jugador nunca ha jugado en la liga italiana.

La sorpresa, sin embargo, reside en la posibilidad de que Edon Zhegrova entre en la operación, después de que el extremo kosovar haya mostrado su malestar por su situación actual en la Juventus, al haber perdido su sitio en el once titular y querer disponer de más minutos.

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El Mónaco, a su vez, busca un jugador con las características ofensivas de Zhegrova, lo que convierte su llegada a la liga francesa en una opción conveniente para ambas partes, sobre todo si las negociaciones logran incluirlo en un intercambio con Balogun.

50 millones de euros frenan el acuerdo

En el plano económico, el salario de Balogun, de unos 3,5 millones de euros anuales, parece asumible para la Juventus, pero el club italiano no quiere correr un gran riesgo financiero antes de comprobar si el jugador es capaz de adaptarse al Calcio.

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Por ello, los responsables del club de Turín prefieren hacerse con sus servicios en forma de cesión sin obligación de compra, para evaluar su rendimiento antes de tomar una decisión definitiva sobre su fichaje a cambio de una cantidad de entre 45 y 50 millones de euros.

Entre el deseo de Balogun de marcharse y la ambición de Zhegrova de recuperar la titularidad, el intercambio podría convertirse en la solución ideal para ambas partes, siempre que las directivas de la Juventus y el Mónaco consigan superar los obstáculos económicos y alcanzar un acuerdo durante el próximo mercado de invierno.