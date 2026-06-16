Un regalo saudí que alegra a España

El empate de España ante Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026 no fue el resultado esperado, pero «La Roja» recibió una buena noticia pocas horas después del partido.

El equipo español firmó un 0-0 contra Cabo Verde en la primera jornada y cedió el liderato a sus rivales.

Sin embargo, Arabia Saudí le hizo un gran favor al empatar 1-1 con Uruguay, evitando que este último arrancara con ventaja.

El diario Sport lo calificó como un «regalo» para España, ya que todas las grandes selecciones del grupo quedaron igualadas a puntos tras la primera jornada.

Arabia Saudí se adelantó antes del descanso con gol de Al-Omari, y aunque Uruguay presionó, Maxi Araújo igualó en los últimos minutos.

El periódico destacó que Uruguay, al igual que España, no brilló en su debut, por lo que la clasificación sigue abierta.

Gracias al tropiezo charrúa, España conserva opciones de liderar el grupo y tiene su destino en sus manos en las dos jornadas restantes.

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