«Un momento excepcional»... Las primeras declaraciones de Kenyonis tras su gol histórico

Julian Kenyonis, delantero del Al-Qadisiyah saudí y de la selección mexicana, celebró con entusiasmo su gol en la victoria sobre Sudáfrica el domingo.

Su tanto abrió el marcador del Grupo A, que México ganó 2-0, mientras que Corea del Sur venció 2-1 a la República Checa.

Tras el partido declaró en televisión: «Estoy muy feliz y emocionado tras marcar mi primer gol en la Copa del Mundo en este magnífico estadio, que se llenó de aficionados que vinieron a apoyarnos desde el primer minuto».

Y añadió: «Para mí esto es muy importante, pero también hay que elogiar todo lo que han aportado mis compañeros, ya que su papel ha sido fundamental para conseguir nuestros tres primeros puntos en el torneo».

Y concluyó: «La afición nos ha mostrado un gran apoyo en los últimos días, lo hemos notado en las redes sociales y en todas partes».

Lee también... Kenyonis lleva a la Liga Roshen a la historia de la Copa del Mundo

Y añadió: «La afición estaba unida a nosotros, y nosotros también a ella, y hoy eso se ha visto claramente en el campo; ha sido un factor muy importante que nos ha ayudado a salir al partido con mentalidad ganadora y a buscar la victoria».

Y concluyó: «Para mejorar ante Corea del Sur debemos mantener la presión sobre el rival».

Lee también... Al-Mufarrij lo anuncia: por este motivo se ha descartado a la pareja del Al-Ahly para el Mundial

Y añadió: «Hemos presionado bien en muchos momentos, pero debemos mantener la intensidad siempre, sobre todo en casa; lo trabajaremos en la próxima etapa».

Y concluyó: «Hicimos un buen partido, pero aún podemos mejorar, y seguiremos trabajando para ofrecer una mejor imagen en los próximos encuentros».