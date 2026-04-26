Un gran golpe de suerte para Cabo Verde de cara al Mundial de 2026

A pocos días del Mundial 2026, Cabo Verde recibe una gran noticia: Logan Costa, quien se rompió el ligamento cruzado en julio pasado, volverá a la convocatoria del Villarreal este domingo, según el periodista Benjamin Quarez.

Nacido hace 25 años en Saint-Denis (Francia), el central optó en 2022 por representar a Cabo Verde y ya suma 26 partidos.

En esos 26 partidos ha impresionado tanto que se le considera un líder natural de los Tiburones Azules y el único jugador del plantel que milita en una de las cinco mejores ligas de Europa.

Se formó en la cantera del Stade de Reims, donde jugó 25 partidos con el filial, así que en 2021 fichó por el Toulouse y debutó en la Ligue 1.

Tras tres temporadas allí, el Villarreal pagó 17,5 millones más 1,5 en variables por él, convirtiéndolo en el futbolista caboverdiano más caro de la historia.

Tras un gran debut con el Submarino Amarillo, una lesión en la pretemporada lo frenó. Este domingo, ante el Celta de Vigo, volverá a liderar a su equipo.

Costa probablemente integrará la selección para el Mundial junto a varios compañeros nacidos en los Países Bajos: Sidny Lopes Cabral (Benfica), Deroy Duarte (Ludogorets), Leroy Duarte (Puskás Akadémia), Alessio Da Cruz (Anorthosis Famagusta), Dailon Livramento (Casa Pia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle) y Ayoni Santos (Sparta Rotterdam) también aspiran a la llamada.

Sin embargo, avanzar en el torneo será complicado: África los ha colocado en un grupo con España, Uruguay y Arabia Saudí. Será la primera participación de Cabo Verde en la fase final del Mundial.