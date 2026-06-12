Un golpe del pasado complica los planes de Mourinho en Madrid

Apenas abrió el mercado de fichajes de verano, el portugués José Mourinho, de regreso al Real Madrid, recibió noticias contradictorias que perfilan su proyecto en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, recibió una puñalada por la espalda de su exequipo, el Manchester United.

El centrocampista del West Ham United, Matheus Fernandes, señalado por Mourinho como prioridad para el Madrid, está más cerca que nunca de fichar por el Manchester United. Según The Times, los Diablos Rojos lideran la carrera por ficharlo, por delante de Real Madrid y Arsenal. y todo indica que el internacional portugués, valorado en unos 80 millones de libras (más de 90 millones de euros), está a punto de vestir la camiseta del United.

La noticia complica los planes de Mourinho, que pedía un centrocampista con sus cualidades y veía en Fernández el jugador ideal. A pesar del interés del técnico, la operación se complicó por las altas pretensiones económicas del West Ham, que descendió pero pide una cifra elevada por un jugador fichado hace un año por 45 millones.

Su nacionalidad lusa y su representación por Jorge Mendes avivaron las especulaciones sobre un fichaje por el Madrid, pero la ofensiva del United ha disipado esas esperanzas y deja al club blanco sin un objetivo clave.