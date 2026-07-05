Un final triste: Neymar anuncia su retirada de la selección tras la derrota de Brasil

La eliminación de Brasil en el Mundial 2026 fue una de las noches más duras para Neymar, quien, tras el partido, se despidió del torneo y de la selección.

Tras el pitido final, el astro brasileño no pudo contener las lágrimas y anunció su retirada de la selección, poniendo fin a una larga trayectoria en las mayores citas del fútbol mundial.

Neymar anunció su retirada del fútbol internacional tras la eliminación de Brasil en octavos de final del Mundial 2026, tras perder sorpresivamente ante Noruega el domingo por la noche.

Tras el encuentro, Neymar afirmó: «Lo intenté. Empecé en el MetLife y aquí termino. Ahora se acabó».

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, lo había convocado tras tres años ausente para darle una última oportunidad de cumplir su sueño: ganar el título mundial.

Sin embargo, el sueño se truncó cuando el noruego Erling Haaland marcó los dos goles que dieron a Noruega la victoria y el pase a cuartos, eliminando a la pentacampeona.

En 129 partidos con Brasil marcó su último gol de penalti ante Noruega, insuficiente para evitar la eliminación.

Al final del partido lloró desconsolado, consciente de que se le escapaba su última oportunidad de ser campeón del mundo.

Instantes antes, se había enfrentado al portero noruego Orian Neland tras celebrarle el gol de penalti en la cara; el ambiente cambió cuando se confirmó la eliminación de Brasil y Neymar anunció su retiro internacional.