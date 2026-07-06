Un final cruel... Rafeina se despide del Mundial con una amarga decepción

La participación de Raphinha en el Mundial terminó tras la eliminación de Brasil por 1-2 ante Noruega en octavos.

Según Sport, Rafinha llegó al torneo como uno de los pilares ofivos de Brasil, pero una lesión muscular sufrida en la fase de grupos mermó su rendimiento.

Tuvo que dejar el duelo contra Haití en la segunda jornada tras sentir dolor en el muslo derecho; los exámenes confirmaron luego una lesión muscular.

Aunque la selección brasileña no lo descartó oficialmente para el resto del torneo y el cuerpo técnico aceleró su recuperación, el extremo del Barça no tuvo tiempo suficiente para recuperar su mejor nivel.

La eliminación ante Noruega frustró el sueño de Brasil en el Mundial.

Para Rafinha, el desenlace fue especialmente duro: tras una buena temporada con el Barcelona a pesar de sus problemas físicos, llegó al Mundial como uno de los líderes del proyecto brasileño, pero la lesión llegó en el peor momento y mermó su impacto en un torneo donde se esperaba que marcara la diferencia.

Ahora inicia sus vacaciones con la meta de recuperarse antes de regresar al Barcelona.

El club catalán seguirá de cerca su evolución tras un torneo que terminó antes de lo previsto y le dejó la sensación de que su Mundial se truncó cuando su cuerpo dijo basta.