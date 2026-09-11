Sontje Hansen ya no se pone a disposición de la selección nacional de Curazao, según informa el periodista Mounir Boualin. El exjugador del Ajax y del NEC solo quiere regresar a la selección cuando Dick Advocaat deje de ser seleccionador.

Por ello, Hansen tampoco figura en la convocatoria que Advocaat ha confeccionado para la próxima ventana internacional, en la que Curazao disputará tres partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Hansen suma siete internacionalidades con Curazao y este verano todavía formó parte de la convocatoria para el Mundial. En el primer partido de la fase de grupos contra Alemania incluso fue titular, pero con 3-1 en contra fue sustituido al descanso. Curazao acabó perdiendo aquel encuentro por un contundente 7-1.

Tras su sustitución ante Alemania, Hansen no volvió a jugar ni un minuto durante el resto del Mundial y ahora ha decidido dejar de ponerse a disposición de la selección mientras Advocaat siga al frente.

Advocaat anunció el viernes su convocatoria para los partidos contra Costa Rica, Nicaragua y Trinidad y Tobago. El seleccionador renovó a principios de esta semana su contrato con Curazao hasta mediados de 2027 y, de este modo, seguirá siendo por ahora el responsable de la selección.

En la nueva convocatoria, Kiyani Zeggen es la incorporación más llamativa. El portero del AZ entra por primera vez en la lista de la isla. Deveron Fonville, del NEC, es baja por una lesión de hombro.

Curazao intenta clasificarse a través de la Liga de Naciones para la Copa Oro de 2027. El equipo está en un grupo con Costa Rica, República Dominicana, Haití, Nicaragua y Trinidad y Tobago, y debe terminar entre los dos primeros para alcanzar los cuartos de final.

La convocatoria completa de Curazao

Porteros: Tyrick Bodak (Vitesse), Eloy Room (Miami FC), Kiyani Zeggen (AZ)

Defensas: Joshua Brenet (Kayserispor), Jurich Carolina (FK Borac Banja Luka), Roshon van Eijma (AE Kifisia), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Juriën Gaari (Al Abha), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Burnley FC)

Centrocampistas: Juninho Bacuna (Gaziantep FK), Leandro Bacuna (Igdir FK), Tahith Chong (Sheffield United), Livano Comenencia (FC Zürich), Ar’Jany Martha (Telstar), Tyrese Noslin (Barnsley FC), Nicky Souren (SC Cambuur)

Delanteros: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Jürgen Locadia (Tampa Bay Rowdies), Jearl Margaritha (SK Beveren), Jordi Paulina (Fortuna Düsseldorf), Nigel Thomas (ADO Den Haag)



