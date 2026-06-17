Un club extranjero quiere separar al Ajax de Kasper Dolberg

El FC Midtjylland negocia con Ajax y con el delantero Kasper Dolberg (27) para que regrese a Dinamarca, según informó este miércoles el diario De Telegraaf.

El club, cuatro veces campeón de Dinamarca, negocia con Ajax y con el jugador. Quiere que el internacional, con 56 partidos a sus espaldas, regrese a su país tras once años.

Llegó el pasado verano procedente del Anderlecht por 10 millones de euros y firmó contrato hasta 2029.

La temporada pasada jugó 30 partidos con el Ajax, marcando cinco goles y dando tres asistencias.

Según Transfermarkt, su valor de mercado actual es de 7 millones de euros, cifra que en 2020 triplicaba.

El club, que acabó segundo en la liga danesa y este verano jugará la fase previa de la Europa League, busca así reforzar su ataque.