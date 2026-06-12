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Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Un árbitro árabe dirigirá el partido entre España y Cabo Verde

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Una gran decisión

La FIFA ha designado al árbitro jordano Adham Makhadmeh para el España-Cabo Verde del lunes a las 16:00 GMT, en la primera jornada del Mundial. Será el debut de España bajo la dirección de Luis de la Fuente.

Según la web de la Federación Española de Fútbol, Makhadmeh, de 39 años, ya arbitró la final de la primera edición de la Liga de Campeones de Asia en 2017 entre el Al-Hilal saudí y el Urawa Red Diamonds japonés en el estadio Rey Fahd de Riad.

Contará con la asistencia en el VAR de Alexander Guzman, lo que ratifica la confianza del organismo en los equipos árabes.

Es su debut en un Mundial tras una carrera que incluye la Copa de Asia, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el Mundial Sub-20 de Polonia.

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