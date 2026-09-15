Tuchel revela un extraño secreto de la noche de México: sigo arrepentido

El alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, reveló su sensación de "arrepentimiento" por no haber comido un trozo del césped del estadio "Azteca" de México tras la emocionante victoria ante los anfitriones por (3-2) en los octavos de final del Mundial 2026, cautivado por el clima excepcional y el ambiente histórico del enfrentamiento.

Así lo expresó durante una amplia entrevista que Tuchel concedió al exdelantero Daniel Sturridge en un documental preparado por la Federación Inglesa bajo el título "Reflexiones: el viaje de Inglaterra en el Mundial", previsto para emitirse el miércoles; donde el deseo de Tuchel se asemejó a la célebre costumbre de la estrella serbia del tenis Novak Djokovic, quien siempre se empeña en comer algo del césped de la pista central de Londres tras conquistar los títulos del torneo de Wimbledon.

Tuchel rememoró los entresijos de aquel momento diciendo, según recogió el diario "The Athletic": "Envié un mensaje de texto a un amigo justo después del partido, y le escribí: siento arrepentimiento por no haber comido algo de césped al final del encuentro, para conservar en mi cuerpo para siempre algo de este momento y de la historia. Ese era el sentimiento que predominaba en aquel instante excepcional".

El técnico alemán consideró que el enfrentamiento ante México fue una de las estaciones más destacadas del recorrido de los Tres Leones en el Mundial, especialmente en el momento en que los jugadores se unieron alrededor del capitán Jordan Henderson cuando sufrió una fractura de muñeca durante la celebración, la cual puso fin a su recorrido en el torneo.

Tuchel describió aquella escena emotiva con estas palabras: "Ese partido tuvo todo lo que puedes desear ver en el fútbol. Si necesitas alguna prueba del grado de cohesión de estos jugadores y de la fuerza de su vínculo, sería aquel momento en el que Jordan Henderson cayó y sufrió una fractura en el brazo; en un solo segundo todos dejaron de celebrar y cada jugador se reunió para protegerlo y mostrarle plena empatía, fue una situación muy especial".

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Tuchel abordó su valoración del recorrido inglés en el Mundial, que terminó con la derrota ante Argentina en semifinales antes de conseguir la medalla de bronce en la ciudad de Miami el pasado 18 de julio, afirmando en su primera aparición mediática desde el regreso a Inglaterra que la evolución actual constituye una excelente "piedra angular" para preparar la Eurocopa "Euro 2028".

Tuchel añadió sobre la próxima etapa: "Estoy muy ilusionado por trabajar con estos jugadores, e ilusionado por convocar a nuevos elementos jóvenes para que aprendan dentro de la concentración. Creo que nos hemos acercado un paso más hacia la cima, y ya estuvimos allí. Fue muy difícil preparar el Mundial en Estados Unidos, pero es posible prepararse con más fuerza para la Euro, y aprovecharemos el primer nivel de la Liga de Naciones de la UEFA para prepararnos.

El seleccionador de Inglaterra concluyó sus declaraciones fijando los próximos objetivos al decir: "El objetivo es disputar otros 10 partidos sólidos; en Estados Unidos jugamos 10 partidos, logramos 8 victorias, un único empate y una única derrota dolorosa, pero eso es algo sobre lo que podemos construir. Todos tienen derecho a levantar la cabeza bien alta y avanzar con valentía y positividad hacia los próximos desafíos, y ahora nos centramos en nuestros cuatro enfrentamientos en la Liga de Naciones de la UEFA".

Cabe recordar que la selección inglesa se prepara para regresar a las competiciones oficiales con un esperado enfrentamiento ante la campeona del mundo, la selección de España, el 26 de septiembre en curso, dentro de los partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.