Tuchel, enfadado: «No podemos conformarnos solo con el talento de Kane y Bellingham»

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, coincide con Jude Bellingham en que el equipo se esforzó ante Noruega, pero insiste en que debe mejorar.

Jude Bellingham rescató a Inglaterra con dos goles (2-1) tras el tanto noruego, pero Tuchel admitió que el equipo no rindió al nivel esperado.

Bellingham, premiado como mejor jugador del partido, respondió: «Ha sido muy difícil; un encuentro duro en el que todos se esforzaron al máximo. Mi respeto para ellos».

En la rueda de prensa, Tuchel respondió a una pregunta sobre las palabras de Bellingham: «Por supuesto, nadie discrepa de eso. Me ha impresionado su esfuerzo, el espíritu de equipo, la fe y la capacidad para superar dificultades y ganar; todo ha sido de primer nivel. Se merecen todo el reconocimiento».

Sin embargo, como técnico, insistió en que el equipo puede y debe mejorar, pues no fue un partido de alto nivel.

Jude Bellingham y el capitán Harry Kane han marcado 12 de los 13 goles del equipo en el Mundial, y aunque Tuchel quiere más aportación ofensiva del resto, no le molesta que el dúo siga decidiendo los partidos.

Tuchel afirmó: «Debemos mejorar nuestro juego ofensivo para que otros, además de Bellingham y Kane, tengan más opciones de llegar al área».

Y añadió: «Pero, por supuesto, son dos jugadores decisivos. Les gusta asumir la responsabilidad, tienen calidad y dan la talla en los momentos decisivos, así que no hay ningún problema en ello».

Y añadió: «No debemos lamentar que estos dos jugadores representen a nuestra selección y decidan los partidos a nuestro favor. Es impresionante, pues ambos son de los mejores y han encontrado una forma muy eficaz de jugar juntos».

Preguntado de nuevo por su aparente descontento pese a la importante victoria, Tuchel respondió: «No, en absoluto, no estoy insatisfecho con el resultado ni con el equipo».

Y añadió: «Quizá deba explicarme mejor. Estoy orgulloso y feliz, muy vinculado a este equipo, porque los jugadores hacen todo lo necesario para avanzar. Se niegan a perder y superan los obstáculos».

Y concluyó: «Queremos dar lo mejor de nosotros, porque un gran rendimiento te ayuda a ganar. Esa es la realidad, y por eso el entrenador que llevo dentro no está del todo satisfecho; no estoy al 100 % contento con cómo hemos jugado, y sigo manteniéndolo».