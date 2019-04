Troy Deeney: "Raúl Jiménez es un perdedor"

El atacante inglés se notó molesto por el festejo del mexicano.

El festejo de Raúl Jiménez no cayó bien en los jugadores del , recordando que en no es bien visto que los futbolistas hagan celebraciones excesivas o que consideren de mal gusto. El más molesto fue el atacante inglés Troy Deeney, que despotricó contra el mexicano al finalizar la semifinal de la .

En entrevista para BeIN Sports, el jugador británico fue claro y muy crítico. "Estoy contento de que se pusiera la máscara, la podría usar ahora mismo también, porque ahora es un perdedor. Entonces, que disfrute la máscara, nosotros obtuvimos la victoria. En ese momento, no vi la celebración; mejor, porque hubiese perdido la cabeza. No puedes hacer esa celebración si no sabes que tienes la victoria segura", dijo.

y Watford vivieron un memorable cotejo. Los Lobos se fueron 2-0 arriba en el marcador gracias a un tanto de Jiménez, pero los Hornets no se rindieron y remontaron el partido en tiempo extra.