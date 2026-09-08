Tras un año de boicot, el Real Madrid cambia su postura hacia el Balón de Oro

El Real Madrid volvió a vincular su nombre con las noticias del "Balón de Oro", no porque estuviera lejos del círculo de nominados, sino porque el club merengue optó el año pasado por ignorar por completo el evento; no publicó a través de sus plataformas oficiales ninguna noticia sobre sus jugadores que figuraban entre la lista de 30 candidatos, cuyo premio acabaría llevándose Ousmane Dembélé, y guardó absoluto silencio sin pronunciarse sobre los resultados finales.

La razón de esta postura tan rígida se remonta a los dramáticos acontecimientos que vivió la edición de 2024, cuando el español Rodri Hernández se llevó el galardón por delante del brasileño Vinícius Júnior; algo que provocó un enfadado boicot de la expedición del Real Madrid, que decidió no viajar a París en cuanto supo que el extremo brasileño no se coronaría con el oro, pese a haber liderado al conjunto merengue en la consecución del doblete de LaLiga y la Liga de Campeones en la temporada 2023-2024.

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Entonces reinó un estado de profunda decepción y enorme ira en los pasillos del club, que consideró lo ocurrido como una injusticia hacia él. El Real Madrid expresó su postura tajante públicamente el 28 de octubre de 2024 al declarar: "En este momento, el Balón de Oro ya no existe para nosotros", y llegó incluso a cancelar una cobertura mediática especial que se extendía cerca de cinco horas y estaba previsto que se emitiera a través de su canal oficial "RMTV" en celebración del evento.

Sin embargo, el club de la capital decidió este año romper el silencio y reaccionar a las noticias de forma oficial; publicó a través de sus cuentas en las redes sociales y su página web oficial una noticia que decía: "(Kylian) Mbappé, Vini Jr., (Jude) Bellingham y (Marc) Cucurella figuran entre la lista de los 30 candidatos a ganar el premio Balón de Oro de 2026 que otorga la revista France Football, donde los candidatos fueron seleccionados en función del nivel que ofrecieron durante la temporada 2025-2026".