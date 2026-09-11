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Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Tras su discreto arranque, Marmoush amenaza al Everton desde el corazón de Londres

O. Marmoush
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R. De Zerbi
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"La pasión de De Zerbi cambiará la cara del Tottenham"

El egipcio Omar Marmoush lanzó un mensaje de optimismo a la afición del Tottenham Hotspur horas antes del esperado duelo ante el Everton, asegurando que el conjunto londinense está al borde de una nueva etapa pese al flojo inicio en la Premier League.

El estadio de los Spurs recibe mañana sábado a los Toffees en la cuarta jornada de la Premier League, con un Tottenham que llega al encuentro en una situación nada envidiable, ocupando el decimoséptimo puesto con un único punto, mientras que el Everton se presenta como visitante animado por su octava posición con 5 puntos.

Marmoush declaró, en unas palabras recogidas por el diario británico "Straits Times": "Solo llevo aquí unas pocas semanas, pero la impresión general es realmente magnífica".

El delantero egipcio habló sobre su relación con su entrenador Roberto De Zerbi, afirmando: "Tiene una gran pasión, y tratamos de asimilar lo que nos pide y aplicarlo sobre el terreno de juego de la mejor manera posible. Las cosas van excelente hasta ahora".

Marmoush cerró sus declaraciones con un tono de confianza sobre el futuro del equipo: "Esperamos conseguir victorias, y como jugador nuevo que se ha incorporado al equipo junto a otros futbolistas, la compenetración empezará a aumentar después de que pasemos más tiempo juntos, y creo que los resultados serán magníficos".

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Marmoush había disputado hasta el momento dos partidos con la camiseta de los Spurs, participando en la derrota ante el Newcastle por dos goles a cero, antes de figurar en el empate sin goles a domicilio frente al Nottingham Forest.

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