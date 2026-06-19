Tras solo 28 partidos, el Mundial 2026 ya supera a las ediciones de 2018 y 2022

Las tarjetas rojas han marcado el Mundial 2026: en solo 28 partidos ya hubo 6 expulsiones directas, superando el total de 2018 y 2022 juntas.

Según Opta, en solo 28 partidos ya se mostraron 6 rojas, superando el total de las dos ediciones anteriores.

El Mundial de 2006 sigue siendo el más castigado, con 28 expulsiones, nueve de ellas directas.

El balance de las últimas ediciones es el siguiente:

2026: 6 directas.

2022: 4 tarjetas rojas, 1 directa.

2018: 4 tarjetas rojas, 2 directas.

2014: 10 tarjetas rojas, 7 directas.

2010: 17 (9 directas).

2006: 28, 9 directas.

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6 tarjetas rojas

En el Catar-Canadá se expulsó a dos jugadores cataríes: Asim Madibo, por una entrada violenta que fracturó la pierna a Ismail Koné, y Hamed Ahmed, por una falta dura sobre Tajon Buchanan.

Hammam Ahmed vio la segunda roja tras una dura entrada a Tajon Buchanan cerca del área, cuando Canadá ya ganaba 2-0 y luego aprovechó la superioridad numérica para ampliar la ventaja.

En el duelo Suiza-Bosnia, el defensa Tarik Mohamedović vio la roja por frenar a Breel Embolo cuando se plantaba solo ante el portero.

Aunque Suiza no aprovechó el tiro libre, la inferioridad numérica contribuyó al posterior colapso de Bosnia, que perdió 4-1.

En el partido inaugural entre México y Sudáfrica hubo tres expulsados, dos de ellos del conjunto «Bavana Bavana».

Sifilo Setuli derribó a Brian Gutiérrez cuando se plantaba solo ante la portería y vio la roja directa; después, Thimba Zwani golpeó con el codo al mismo jugador y también fue expulsado.

La Comisión Disciplinaria no se limitó a sancionar a Zwane con un partido de suspensión, sino que decidió ampliar la sanción a tres partidos tras calificar la infracción como caso de conducta violenta, de conformidad con el artículo 14 del reglamento del torneo.

En el descuento, el mexicano César Montes derribó a Juliso Mudao y vio la roja, sin afectar al 2-0 final.