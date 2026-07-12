Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traducido por

Tras Onana, el Ajax sigue a una estrella del Al-Hilal saudí

A. Ounahi
M. Leonardo
Al Hilal
Ajax
1ª División
Marruecos
Marruecos
Brasil
Arabia Saudita
Países Bajos

El histórico campeón de Holanda planea formar un equipo temible

El Ajax no se conforma con un solo fichaje. Tras negociar por el centrocampista marroquí Ezzedine Ounahi, del Girona, ahora busca un refuerzo ofensivo en el Al-Hilal saudí.

Según el periodista Fabrizio Romano, el Ajax ya negoció con el Al-Hilal para fichar al delantero brasileño Marcos Leonardo en este mercado de verano.

Según el periodista, el club holandés ve en él gran potencial y lo considera una pieza clave para el futuro.

Además, su visión de juego convence a los responsables, que ya imaginan una dupla letal con Ounahi si se concretan ambas incorporaciones.

Lee también... Shubair sobre la expulsión del jugador suizo: «¡Odiamos a Messi y al fútbol!».

La sociedad entre un creador como Ounahi y un punta rápido como Leonardo ofrecería al equipo variantes ofensivas que se ajustan a la posesión y la presión alta del Ajax.

Las conversaciones han empezado, pero aún no hay acuerdo, pues el Al-Hilal valora su posición ante la posible venta del jugador.

Marcos Leonardo quedó fuera de los planes del técnico del Al-Hilal, Simone Inzaghi, para la próxima temporada.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google