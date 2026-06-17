Tras la polémica de Messi... ¿Merecía Bernardo Silva la expulsión ante el Congo?

La cuenta española «Archivo Far», especializada en arbitraje, zanjó la polémica sobre la acción de Bernardo Silva en el partido de Portugal contra la República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

El partido, disputado este miércoles en el Grupo 11, generó debate en redes tras un choque entre Silva y Edi Kayembe, por el que algunos pidieron roja directa.

Sin embargo, el perfil confirmó que la jugada no merecía la expulsión: el árbitro actuó correctamente al mostrar solo la amarilla.

La cuenta española explicó que Silva tocó primero el balón con la punta del pie, antes de que se produjera un ligero contacto con la suela del rival, sin fuerza excesiva.

Además, el contacto ocurrió en un balón aéreo y con intensidad limitada, por lo que no se consideró juego violento grave.

La polémica llega tras otra jugada polémica protagonizada por Lionel Messi, capitán de Argentina, esta madrugada ante Argelia en el Grupo 10.

En ese caso, «Archivo VAR» confirmó que el árbitro debería haberle mostrado la roja al máximo goleador de la historia del Mundial por su entrada violenta sobre el defensa Issa Mandi.

El exárbitro inglés Andy Davies coincidió en que Messi tuvo suerte de no ser expulsado.