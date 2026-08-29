Los italianos Carlo Ancelotti y Roberto Mancini, ambos campeones en su día de la Premier League con el Chelsea y el Manchester City respectivamente, regresaron a Inglaterra para seguir el partido entre el Tottenham y el Newcastle la noche del sábado y observar a varios jugadores de las selecciones de Italia y Brasil. Sin embargo, la ausencia de la mayoría de los nombres que esperaban ver convirtió el viaje en una experiencia decepcionante, especialmente para Ancelotti.

Mancini seguía a Sandro Tonali, que fue titular con el Newcastle, mientras que Destiny Udogie entró como suplente con el Tottenham. Por su parte, estuvieron ausentes todos los jugadores brasileños que se esperaba observar, encabezados por Richarlison, Savio y Souza, además de Joelinton, del Newcastle.

Pero las lesiones y las circunstancias de los jugadores privaron a Ancelotti de la oportunidad de evaluarlos de cerca.

Savio se ausentó por lesión, pese a haber marcado un gol en su debut con el Tottenham ante el Charlton, tras su traspaso desde el Manchester City por 85 millones de libras esterlinas, mientras que Joelinton faltó por el mismo motivo.

En cuanto a Richarlison, no participó en medio de las continuas especulaciones sobre su futuro con el club londinense, mientras que Souza quedó fuera de los planes del equipo, por detrás de Robertson y Udogie en el orden de opciones.

Por su parte, Ancelotti había hecho un gran esfuerzo para llegar al partido, después de haber pasado la noche del viernes en Francia para seguir a su hijo David, entrenador del Lille, durante el enfrentamiento ante el Paris Saint-Germain, antes de dirigirse a Londres para asistir al encuentro entre el Tottenham y el Newcastle.

La noche de Ancelotti en Francia no fue ideal, ya que el Lille iba ganando por dos goles hasta el tiempo de descuento, antes de que Vitinha marcara el gol que recortaba distancias en el minuto 91 y de que Marquinhos lograra el empate en el minuto 95, con lo que el equipo de su hijo dejó escapar una victoria que tenía al alcance de la mano.

En el partido entre el Tottenham y el Newcastle, fue el sueco Anthony Elanga quien decantó el empate a favor del Newcastle tras marcar el gol de la ventaja en el minuto 60, otorgándole a su equipo una nueva superioridad, en un momento en el que Ancelotti y Mancini no obtuvieron la oportunidad esperada de seguir a la mayoría de los jugadores por los que habían acudido.