Chuba Akpom se ha despedido del Ajax y sus aficionados en redes sociales. El inglés, de 30 años, fichará por el Ipswich Town al terminar la temporada y agradece su etapa en Ámsterdam.

Al cederlo el pasado verano, el Ajax incluyó una opción de compra obligatoria si el Ipswich ascendía a la Premier, algo que el equipo inglés logró el fin de semana tras ganar 3-0 al QPR.

El Ajax recibirá 9,3 millones de euros y se liberará del alto salario del jugador, fijado por el anterior director técnico, Sven Mislintat.

«Querido Ajax y aficionados», comienza Akpom. «A pesar de los altibajos, he disfrutado de cada momento. Llevar la camiseta con el dorsal 10 ha sido un honor y siempre estaré agradecido».

«Fue muy especial vivir las noches europeas y los Clásicos, y jugar ante un Johan Cruijff ArenA lleno. Os deseo lo mejor para el futuro, Ajax. Chuba».

Llegó en verano de 2023 como uno de los fichajes de Mislintat, que pagó más de doce millones al Middlesbrough tras su título de máximo goleador de la Championship.

Sin embargo, en Ámsterdam nunca se hizo con un puesto fijo en la delantera. Por la falta de extremos izquierdos y la lesión de Mika Godts, fue reconvertido temporalmente en extremo izquierdo, sin éxito.

Akpom, de 30 años, firmará con el recién ascendido hasta mediados de 2029. Marcó dos goles, ante Oxford United y Hull City, y contribuyó al éxito del Ipswich.