Se han complicado las negociaciones del Inter de Milán para hacerse con Moussa Diaby, jugador del Al-Ittihad de Yeda, durante el presente periodo de fichajes, después de que las conversaciones llegaran a un punto más difícil.

Según el portal Foot Mercato, citando a Sky Italia, la operación por Diaby se ha vuelto complicada para el Inter, después de que hasta ahora no se hayan dado las condiciones adecuadas que permitan a ambas partes lograr un avance real en las negociaciones.

Ante el estancamiento de esta vía, el Inter ha comenzado a reconsiderar sus otras opciones para reforzar el costado derecho, ya que el nombre del argentino Nicolás González, jugador de la Juventus, sigue presente en la lista de nombres que estudia el club italiano.

Al mismo tiempo, el nombre del inglés Djed Spence, jugador del Tottenham, ha vuelto a primer plano en los despachos del Inter, después de que ya hubiese aparecido en los planes del club con anterioridad.

Según la misma fuente, el internacional inglés puede abandonar el Tottenham a cambio de 30 millones de euros, con la posibilidad de añadir otros 5 millones de euros en forma de incentivos y bonificaciones vinculados a la operación.

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