Tras 20 años de perseverancia, la estrella canadiense iguala el récord de Pirlo

La selección canadiense se clasificó para los octavos de final del Mundial 2026 al vencer a Sudáfrica con un gol de Stephen Ostakio en el 90+2.

El gol llegó tras rematar desde el borde del área un balón despejado y enviarlo al ángulo inferior.

Según ESPN, Ostakio creó cinco ocasiones a balón parado, igualando el récord de Pirlo en 2006.

Además, Canadá es la primera selección de la CONCACAF que avanza en el Mundial desde Costa Rica, que venció a Grecia en penaltis en 2014.

ESPN añadió: «Ostachio es el tercer jugador en activo de la MLS que marca en la fase eliminatoria del Mundial, tras Landon Donovan (dos goles) y Brian McBride».

Tras siete remates más ante Sudáfrica, Canadá suma 28, máximo del torneo y cifra que iguala el récord de la CONCACAF en un Mundial (México-1986). récord que iguala el logrado por México en 1986».