Tras 16 horas, Ronaldo iguala el récord de Messi

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, igualó el récord de Lionel Messi al disputar su sexto Mundial.

Al ser titular contra la República Democrática del Congo este miércoles en el Mundial 2026, Ronaldo se convirtió en el segundo jugador en disputar seis ediciones, tras 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

Messi lo consiguió hace 16 horas al jugar contra Argelia en el Grupo 10, tras participar en las cinco ediciones anteriores.

El encuentro entre Portugal y la República Democrática del Congo se juega en el estadio NRG en la primera jornada del Grupo 11.

Guillermo Ochoa, portero de México, podría unirse a este club si juega ante Corea del Sur el viernes.

Ronaldo puede además marcar en seis Mundiales: ya lo hizo en los cinco anteriores y hoy necesita un gol ante la República Democrática del Congo.

Messi igualó esa marca al anotar en cinco ediciones (2006, 2014, 2018, 2022 y la actual), incluido un ‘hat-trick’ contra Argelia.