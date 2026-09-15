El centrocampista creativo colombiano James Rodríguez anunció este martes su retirada oficial del fútbol internacional con la selección de su país, "los cafeteros", poniendo fin, a sus 35 años, a una trayectoria brillante que se prolongó durante más de una década.

A lo largo de ese recorrido, James dejó una huella histórica e imborrable, cuyo momento más destacado fue su actuación excepcional en el Mundial de 2014 en Brasil. Así, la exestrella del Real Madrid cierra un capítulo glorioso de su carrera futbolística, abandonando la escena internacional con un gran orgullo tras largos años de entrega.

A través de su cuenta oficial en las redes sociales, Rodríguez dirigió un emotivo mensaje de despedida a la afición colombiana para dejar constancia de su decisión definitiva, escribiendo: "Ha llegado el momento. Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño que compartimos juntos. Representar a la selección colombiana ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia... y para siempre".

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James disputó 131 partidos con Colombia, en los que marcó 31 goles y dio 43 asistencias, y participó en 3 ediciones de la Copa del Mundo, en 2014, 2018 y 2026, en las que anotó 6 goles y repartió 4 asistencias.

Se coronó con la Bota de Oro del Mundial de 2014 en Brasil y se llevó el premio al mejor gol del torneo, que marcó en la portería de Uruguay en los octavos de final, y logró llevar a la selección de su país hasta los cuartos de final antes de caer ante los anfitriones.

También dejó su huella en la Copa América, al liderar a Colombia hasta la final de la edición de 2024 y quedar tercero en la edición de 2016; en total, disputó 14 partidos en la Copa América, en los que marcó un gol y dio 8 asistencias.