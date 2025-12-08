La fase de liga de la UEFA Champions League continúa con Tottenham Hotspur recibiendo a Slavia Praga en el Tottenham Hotspur Stadium el martes. El partido comenzará a las 8 pm hora local. Los Spurs aliviaron la presión sobre el entrenador Thomas Frank con una cómoda victoria 2-0 sobre su antiguo club Brentford en la Premier League el fin de semana.

Buscarán sumar otra victoria, esta vez en la Champions League, cuando se enfrenten al equipo checo. La última jornada europea de los Lilywhites terminó en una derrota 5-3 a manos de los campeones europeos Paris Saint-Germain. Estarán confiados contra Slavia Praga en casa, habiendo ganado ambos partidos que han jugado en su propio estadio en esta competición. Sus oponentes, mientras tanto, parecen dirigirse hacia una eliminación temprana de la Champions League ya que siguen sin ganar en la fase de liga hasta ahora después de cinco partidos.

Los gigantes checos solo han logrado tres empates y dos derrotas, acumulando un escaso total de tres puntos. Los hombres de Jindrich Trpisovsky están en una racha de cinco victorias consecutivas en la máxima categoría checa, pero simplemente no pueden conseguir una victoria en la Champions League. Esperan causar una gran sorpresa en su visita al norte de Londres.

Cómo ver Tottenham vs Slavia Praga, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 6, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 4 y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount y ViX, con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Hora de inicio de Tottenham vs Slavia Praga

Liga de Campeones - Champions League Tottenham Hotspur Stadium

El partido se disputa este martes 9 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Tottenham Hotspur.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Noticias del equipo de Tottenham

El Tottenham tiene preocupaciones por las lesiones de Destiny Udogie y Randal Kolo Muani antes de la visita del Slavia Praga en la Liga de Campeones. Kolo Muani, el cedido por el Paris Saint-Germain, impresionó contra el Brentford pero fue retirado temprano y luego se le vio cojeando al salir del estadio. Udogie está cuidando un problema menor de tejido blando. Frank ya estará sin los ausentes a largo plazo James Maddison, Dejan Kulusevski y Dominic Solanke. Mathys Tel estará indisponible después de no haber sido incluido en la lista del club para la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Noticias del equipo Slavia Praga

El equipo de Trpisovsky estará sin Oscar (músculo), Filip Horsky (ACL), Petr Sevcik (ACL) y Dominik Javorcek (rodilla). Hay dudas sobre la disponibilidad del atacante clave Tomas Chory, que está sufriendo una enfermedad. Sin embargo, el Slavia Praga estará animado por el reciente regreso del extremo eslovaco Ivan Schranz.

