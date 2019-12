"Todo lo que viene de Riquelme desune"

Horas después de enterarse que no seguirá en su cargo, un exempleado de Boca disparó contra Román y la nueva dirigencia.

Una de las primeras decisiones de Juan Román Riquelme desde que se hizo cargo del fútbol de Boca fue la de modificar, casi en su totalidad, el plantel de entrenadores de las divisiones inferiores del club. La flamante dirigencia del Xeneize notificó a Rolando Schiavi (Reserva), Héctor Bracamonte (Cuarta), Sergio Saturno (Quinta), Víctor Marchesini (Séptima), Leonardo Testone (Octava), Luis Luquez (Novena) y Oscar Regenhardt (coordinador general) que ya no ocuparán sus cargos.

Horas después de recibir la noticia, Regenhardt decidió romper el silencio y disparar contra Riquelme. "Anoche tuve la desafortunada llamada de Cascini, quien me comunicó que no vamos a seguir trabajando en junto con otros cinco compañeros, gente con mucha historia", arrancó el ahora excoordinador, en declaraciones a FM 87.9 de Santa Fe.

El artículo sigue a continuación

"Lamentablemente la comunicación fue muy fría, me parece que se podría haber hecho una reunión, hacer una evaluación. Pero sabiendo que la decisión viene de Román... Todo lo que viene de Román desune, nunca unió. Así que estoy tranquilo", apuntó.

En la misma línea, el exfutbolista de continuó: "Hace cuatro años Ameal me vino a buscar a mi para que yo sea su coordinador de fútbol juvenil. ¿Qué pasó en cuatro años que ahora no sirvo más? Vos no podés llegar y arrasar con todo lo que había como si no sirviera".

Y por último, cerró: "A Pergolini no lo conozco, yo creo que de fútbol no debe saber nada, pero esto es lo que tenemos nosotros. Lo primero que traté de hacer en mi función es unir a todos y tener una buena relación, también logramos mejorar las infantiles y las juveniles, siempre tratamos de corregir cosas".