Tigres vs. Cruz Azul, Semifinal del Apertura 2025 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Tigres recibe a Cruz Azul este sábado 6 de diciembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario, como parte de la vuelta de las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Sigue en directo el partido Tigres vs Cruz Azul de las semifinales del torneo Apertura 2025

Los Tigres lograron salir con vida de la ida en Ciudad Universitaria tras empatar 1-1 con los Cementeros, marcador que de mantenerse, les daría el boleto a la final del futbol mexicano, gracias a que el sistema de competencia establece que en caso de que se iguale la serie, el equipo que terminó en mejor posición de la tabla avanza a la siguiente ronda.

Cruz Azul tiene una tarea complicada, ya que deberá derrotar sí o sí al equipo de la UANL en el 'Volcán', escenario en el que los Felinos solamente han perdido un juego en el presente torneo.

¿Veremos una vez más una final 'Regia'? ¿La Máquina tendrá revancha de la final que perdieron en el Clausura 2024? Muchas respuestas serán resueltas en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Aquí en GOAL, te traemos toda la información para que puedas seguir la transmisión de este partido de la Liga MX:

Cómo ver Tigres vs Cruz Azul, por semifinales: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Canal 5, Azteca 7, TUDN, Vix Premium, Fox One, Tubi Estados Unidos Telemundo, Universo, Fox Deportes, Estella TV, Fubo Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México por Canal 5, Azteca 7, TUDN, Vix Premium, Fox One, Tubi, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de Telemundo, Universo, Fox Deportes, Estella TV y Fubo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Tigres vs Cruz Azul

Liga MX - Apertura Playoff Estadio Universitario/El Volcan

El partido se disputa este sábado 6 de diciembre a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Universitario.

México:21:10 horas

Estados Unidos:22:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 00:00 horas

00:00 horas España:04:00 horas (domingo 7)

Noticias del equipo y escuadras

Tigres contra Cruz Azul alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager G. Pizarro Alineación probable Suplentes Manager N. Larcamon

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Tigres

Tigres tiene todo a su favor para acceder a la gran final de la Liga MX, gracias a que el Estadio Universitario ha sido su fortaleza a lo largo de todo el torneo y confían en que en este partido contra Cruz Azul no sea la excepción.

De llegar a la final, los Felinos buscarían su noveno título del futbol mexicano, con el cual, empatarían a La Máquina como el cuarto equipo con más campeonatos en México, solamente por detrás del América, Chivas y Toluca.

Noticias de Cruz Azul

Esta es la cuarta semifinal de manera consecutiva que juega Cruz Azul y buscan romper la mala inercia tras haber sido eliminados en las últimas dos a manos del América. Por delante tienen un reto complicado contra una de las mejores plantillas de la competencia.

En caso de avanzar a la final, la serie por el título de la Liga MX se movería al 25 y 28 de diciembre, debido a que los 'Cementeros' disputarán la Copa Intercontinental en Qatar, donde se medirán al Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, el próximo 10 de diciembre, partido en el que estará en juego el trofeo 'Derbide las Américas'.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles