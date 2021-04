The Strongest - Boca en vivo, por la Copa Libertadores: partido online, resultado, formaciones y suplentes

El Xeneize quiere empezar con el pie derecho el camino rumbo a la Séptima, pero para eso deberá hacerse fuerte en la siempre complicada altura paceña.

Por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, Boca viaja a La Paz para enfrentar a The Strongest. El Xeneize, que se metió entre los cuatro mejores del continente en las últimas tres ediciones, buscará iniciar con el pie derecho su camino rumbo al séptimo título internacional, mientras que el Tigre intententará superar la fase de grupos, algo que no logra desde 2017.

Será el quinto encuentro entre ambos: el club de La Ribera ostenta tres triunfos, mientras que los bolivianos solo cuentan con uno. El último enfrentamiento oficial fue en La Bombonera en la Libertadores de 1982, con victoria por 1-0 para el local, equipo que por entonces conducía Carmelo Faraone.

18:50 - Los últimos movimientos precompetitivos... ¡Ya se viene el debut de Boca en la Libertadores!

18:45 - ¡Una postal! Así luce el Hernando Siles, a minutos del inicio del partido.

Así luce el Hernando Siles de La Paz, escenario de la primera gran prueba de Boca en esta #LIBERTADORESxESPN. pic.twitter.com/D6qYCXJSjh — SportsCenter (@SC_ESPN) April 21, 2021

18:40 - Aunque no haya público por las restricciones sanitarias, los hinchas bolivianos igual se hicieron sentir.

Llegada del Bus de The Strongest al Siles pic.twitter.com/Ao3Hz5tJF8 — Futbol de Bolivia (@futbolbolivia) April 21, 2021

18:35 - El Grupo C arrancó este martes con el sorpresivo triunfo de Barcelona de Guayaquil sobre Santos, ni más ni menos que en Brasil. Así está la tabla de posiciones, por ahora.

18:30 - ¿Por qué los jugadores de Boca saldrán al Hernando Siles con un brazalate negro? Esta mañana, falleció un viejo ídolo de la institución.

18:25 - ¡Confirmadas las formaciones! Además de las bajas por coronavirus y la ausencia de Tevez, Russo vuelve a patear el tablero: línea de tres, con Emmanuel Mas como stopper por izquierda y Agustín Obando como carrilero.

🏆🔥 ¡Equipos confirmados para el debut en la CONMEBOL #Libertadores!



🇧🇴⚽🇦🇷 Así jugarán @ClubStrongest y @BocaJrsOficial en la Fecha 1 del Grupo C. pic.twitter.com/eymsUfvUs3 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 21, 2021

18:20 - El plantel visitante ya está en el campo de juego realizando la entrada en calor.

18:15 - Sin embargo, Boca tiene un récord más que aceptable en la altura: aquí, el detalle de todos los partidos que disputó a más de 2500 metros del nivel del mar.

18:10 - La última vez que el club de La Ribera se trajo un triunfo de La Paz fue en 1970, ante Bolívar. Esta vez, enfrentará a The Strongest, con quien no juega desde 1982 por competencias oficiales.

18:05 - El Xeneize intentará comenzar con el pie derecho esta nueva edición del certamen internacional con un triunfo en un estadio que suele complicarlo: el Hernando Siles.

18:00 - ¡Bienvenidos y bienvenidas a una nueva tarde de fútbol! Se acabó la espera: Boca debuta en la Copa Libertadores ante The Strongest en la altura de La Paz.

La previa de Goal

No será para nada fácil el debut de Boca en la Copa Libertadores: con varias bajas por distintos motivos, deberá viajar a la siempre complicada altura de La Paz para visitar a The Strongest, el subcampeón del campeonato boliviano.

El Xeneize, que mostró una de sus mejores versiones en lo que va del año en el último partido ante Atlético Tucumán, presentará varios cambios con respecto al once del último fin de semana, ya que a las ausencias de Jorman Capmuzano, Marcos Rojo, Carlos Zambrano y Edwin Cardona por coronavirus, se suman Esteban Andrada, aislado por contacto estrecho con un caso positivo, y Mauro Zárate, desgarrado. Además, por decisión de Miguel Ángel Russo, Carlos Tevez tampoco jugará.

PARTIDO The Strongest - Boca FECHA Miércoles 21 de abril ESTADIO Hernando Siles | La Paz, Bolivia HORARIO 19:00 (hora argentina)

Cómo ver en vivo por TV y por Streaming

El encuentro entre el Tigre y el Xeneize será televisado en Argentina por ESPN, disponible en el servicio básico de todas las cableoperadoras.

Cablevisión 22 (analógico) y 103 (digital / Flow) TeleCentro 105 (digital) y 1011 (HD) DirecTV 621 (digital) y 1621 (HD)

Formaciones de The Strongest - Boca

THE STRONGEST

Daniel Vaca; José Sagredo, Fernando Marteli, Gonzalo Castillo, Jesús Sagredo; Ramiro Vaca, Diego Wayar, Willie Barbosa, Raúl Castro, Jeison Chura; Jair Reinoso. DT: Alberto Illanes

BOCA

Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Nicolás Cpaldo, Alan Varela, Cristian Medina; Agustín Obando, Franco Soldano, Sebastián Villa. DT: Miguel Ángel Russo.