«Tenemos nuestras propias soluciones», mensaje suizo a Messi

El fútbol suizo vive un momento histórico en Kansas City. (4:00 a. m., hora de La Meca), cuando la selección suiza se enfrente a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, fase que no alcanzaba desde 1954.

A pesar de la presión, el seleccionador suizo, Murad Yakin, mostró serenidad y confianza en la rueda de prensa del viernes.

Al ser preguntado sobre cómo frenar a Lionel Messi, Yakin respondió, según el diario francés «L’Équipe»: «Hay muchas soluciones y buscaremos la mejor. Presionaremos en su campo y mantendremos el balón. Hablamos mucho, pero el trabajo se hace en la cancha; tenemos nuestras propias soluciones».

Sobre el calor del centro-oeste de Estados Unidos, muy distinto al clima moderado de Vancouver, el técnico lo minimizó y explicó: «Ya vivimos este clima en San José. Hemos tenido dos días para aclimatarnos, entrenaremos esta tarde (viernes) y jugaremos de noche, así que no es nuevo para nosotros».

Sobre la idea de que el campeón del mundo (Argentina) pueda recibir un trato de favor arbitral, Yakin confía en la imparcialidad del VAR: «Los partidos se gestionan con justicia; hoy podemos revisar todo con la tecnología». Argentina es un equipo fuerte y físico; ya enfrentamos a Colombia en el torneo. Sus jugadores son inteligentes y apasionados, y debemos igualar esas cualidades».

Para concluir, el exdefensa internacional, de 51 años, reveló su ambición y estilo ofensivo para sorprender a Sudamérica, citando los partidos anteriores de su rival: Hemos enfrentado diversos estilos y tenemos varias opciones tácticas. Analizamos a otros equipos que jugaron contra Argentina; tenemos nuestro propio estilo y mañana lo verán. Nuestros jugadores disfrutan corriendo y buscaremos romper su presión para crear peligro. Vimos que Cabo Verde tuvo sus momentos ante Argentina, y nosotros también intentaremos generar nuestras oportunidades».