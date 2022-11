Telemundo y Fox Sports en Estados Unidos: ¿qué partidos del Mundial Qatar 2022 transmite cada canal?

Con el regreso del equipo de las Barras y las Estrellas a un Mundial, el país entero estará pendiente a Qatar 2022.

Estados Unidos se encuentra de vuelta en una Copa del Mundo, por lo que Qatar 2022 estará bajo la mirada de millones de personas desde Los Ángeles en la costa oeste hasta el otro extremo del país en New York. Por suerte, todos los partidos de la fase de grupos estarán disponible a través de la televisión.

El campeonato se podrá disfrutar en español por Telemundo y en inglés a través de un par de opciones de Fox Sports.

¿ QUÉ PARTIDOS ESTARÁN DISPONIBLES A TRAVÉS DE TELEMUNDO?

Telemundo tendrá 40 de los 48 compromisos de la fase de grupos a través de su señal. Los duelos que no transmitirá serán los de Países Bajos vs Qatar, Gales vs Inglaterra, Australia vs Dinamarca, Polonia vs Argentina, Canadá vs Marruecos, Costa Rica vs Alemania, Ghana vs Uruguay y Serbia vs Suiza, los cuales serán transmitidos por Universo, perteneciente a NBC.

Telemundo se puede sintonizar a través de DirecTV en el canal 406 para quienes se encuentren en la zona este del país, mientras que en la zona oeste es el canal 407.

En DishLatino se podrá sintonizar Telemundo a través de los canales 835 y 836.

Fecha Partido Hora Domingo 20 de noviembre Qatar - Ecuador 09:00 (PT), 12:00 (ET) Lunes 21 de noviembre Inglaterra - Irán 06:00 (PT), 09:00 (ET) Lunes 21 de noviembre Senegal - Países Bajos 09:00 (PT), 12:00 (ET) Lunes 21 de noviembre Estados Unidos - Gales 12:00 (PT), 15:00 (ET) Martes 22 de noviembre Argentina - Arabia Saudita 03:00 (PT), 06:00 (ET) Martes 22 de noviembre Dinamarca - Túnez 06:00 (PT), 09:00 (ET) Martes 22 de noviembre México - Polonia 09:00 (PT), 12:00 (ET) Martes 22 de noviembre Francia - Australia 12:00 (PT), 15:00 (ET) Miércoles 23 de noviembre Marruecos - Croacia 03:00 (PT), 06:00 (ET) Miércoles 23 de noviembre Alemania - Japón 06:00 (PT), 09:00 (ET) Miércoles 23 de noviembre España - Costa Rica 09:00 (PT), 12:00 (ET) Miércoles 23 de noviembre Bélgica - Canadá 12:00 (PT), 15:00 (ET) Jueves 24 de noviembre Suiza - Camerún 03:00 (PT), 06:00 (ET) Jueves 24 de noviembre Uruguay - Corea del Sur 06:00 (PT), 09:00 (ET) Jueves 24 de noviembre Portugal - Ghana 09:00 (PT), 12:00 (ET) Jueves 24 de noviembre Brasil - Serbia 12:00 (PT), 15:00 (ET) Viernes 25 de noviembre Gales - Irán 03:00 (PT), 06:00 (ET) Viernes 25 de noviembre Qatar - Senegal 06:00 (PT), 09:00 (ET) Viernes 25 de noviembre Países Bajos - Ecuador 09:00 (PT), 12:00 (ET) Viernes 25 de noviembre Inglaterra - Estados Unidos 12:00 (PT), 15:00 (ET) Sábado 26 de noviembre Túnez - Australia 03:00 (PT), 06:00 (ET) Sábado 26 de noviembre Polonia - Arabia Saudita 06:00 (PT), 09:00 (ET) Sábado 26 de noviembre Francia - Dinamarca 09:00 (PT), 12:00 (ET) Sábado 26 de noviembre Argentina - México 12:00 (PT), 15:00 (ET) Domingo 27 de noviembre Japón - Costa Rica 03:00 (PT), 06:00 (ET) Domingo 27 de noviembre Bélgica - Marruecos 06:00 (PT), 09:00 (ET) Domingo 27 de noviembre Croacia - Canadá 09:00 (PT), 12:00 (ET) Domingo 27 de noviembre España - Alemania 12:00 (PT), 15:00 (ET) Lunes 28 de noviembre Camerún - Serbia 03:00 (PT), 06:00 (ET) Lunes 28 de noviembre Corea del Sur - Ghana 06:00 (PT), 09:00 (ET) Lunes 28 de noviembre Brasil - Suiza 09:00 (PT), 12:00 (ET) Lunes 28 de noviembre Portugal - Uruguay 12:00 (PT), 15:00 (ET) Martes 29 de noviembre Ecuador - Senegal 08:00 (PT), 11:00 (ET) Martes 29 de noviembre Irán - Estados Unidos 12:00 (PT), 15:00 (ET) Miércoles 30 de noviembre Túnez - Francia 08:00 (PT), 11:00 (ET) Miércoles 30 de noviembre Arabia Saudita - México 12:00 (PT), 15:00 (ET) Jueves 1 de diciembre Croacia - Bélgica 08:00 (PT), 11:00 (ET) Jueves 1 de diciembre Japón - España 12:00 (PT), 15:00 (ET) Viernes 2 de diciembre Corea del Sur - Portugal 08:00 (PT), 11:00 (ET) Viernes 2 de diciembre Camerún - Brasil 08:00 (PT), 11:00 (ET)

¿ QUÉ PARTIDOS ESTARÁN DISPONIBLES A TRAVÉS DE FOX SPORTS?

Fox Sports se encargará de llevar los juegos mundialistas en el idioma inglés. Esto lo hará a través de sus señales de FOX y FS1.

Fox Deportes se encuentra disponible en DirecTV a través del canal 465, mientras que FS1 aparece en la programación en el canal 219.

En Dish, FS1 está colocado en el canal 150, con FOX 2 en el 149 y el resto de las señales de FOZ entre los canales 2 y 70.

