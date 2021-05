Tecatito Corona y una lesión que podría llevar al Tata Martino a un callejón sin salida

En caso que el extremo no se recupere a tiempo, el timonel argentino tendría serios problemas para afrontar los próximos partidos oficiales.

La de Tecatito Corona no es una lesión más, ni mucho menos. No por la gravedad de la misma, sino por el estrecho margen de maniobra que le deja a Gerardo Martino. El Tata viene improvisando desde la fractura de cráneo de Raúl Jiménez, pero las alternativas no convencen y solo abonan a la incertidumbre en el Tri.

El mexicano sufrió un traumatismo en la pierna izquierda durante el partido contra el Famalicao. De acuerdo con el diario A Bola, los Dragones no tienen intenciones de arriesgarlo y lo dejarían en la tribuna para lo que resta de temporada, aun cuando el equipo está peleando por el título de la Primeira Liga.

En ese sentido, Tecatito no volverá a los campos de juego antes del 19 de mayo – fecha en la que culmina el campeonato –. Pero si la lesión es más grave de lo que parece a simple vista, lo cierto es que Corona tampoco estaría disponible para los próximos duelos que son de vital importancia para la Selección mexicana.

Lo que se viene para el Tri

Luego de los partidos contra Gales y Costa Rica en la Fecha FIFA de marzo, la Selección mexicana se prepara para unas semanas donde tendrá mucha actividad. El 29 de mayo el equipo del Tata Martino se medirá ante Islandia, en un amistoso que representa la última prueba del Tricolor antes de los compromisos oficiales de junio.

El primero es contra Costa Rica, correspondiente a las semifinales de la Liga de Naciones. El combinado azteca necesita imponerse ante los Ticos para avanzar a la final del certamen, la cual se disputará tres días más tarde frente al vencedor de la otra eliminatoria entre Estados Unidos y Honduras.

Una vez culminada la participación en la Liga de Naciones, México jugará otro amistoso contra Honduras antes de disputar la Copa Oro 2021. En dicho certamen, el Tri enfrentará a El Salvador, Curazao y otro rival por definirse, que saldrá de los clasificados de la fase preliminar en la primera semana de julio.

El calendario de México:

29/05 | México vs Islandia | Amistoso

02/06 | México vs Costa Rica | Liga Naciones

11/06 | México vs Honduras | Amistoso

*Si el equipo vence a Costa Rica, disputaría la final de la Liga de Naciones el 7 de junio.

¿Qué tanto afecta al esquema de Martino?

Mucho. Y es que sin Raúl Jiménez disponible, el Tata ha improvisado con Hirving Lozano como centro delantero. El experimento de Carlo Ancelotti en el Napoli fue rescatado por el timonel argentino para esta situación de contingencia en la Selección mexicana, por lo que el desequilibrio por las bandas recae única y exclusivamente en Tecatito.

En caso que Corona no logre recuperarse a tiempo, es poco probable que Martino siga prescindiendo de la explosividad del Chucky por los costados. Lozano necesita un socio como Tecatito, que tenga la capacidad de desviar la atención de los defensas rivales y generarle espacios al crack del Napoli. Sin eso, es mejor dejar a Hirving donde mejor se desempeña.

Es por eso que la eventual baja de la figura del Porto no solo afecta las bandas del Tri, sino que además reduce las opciones que tiene el Tata para reemplazar a Jiménez. El amistoso ante Islandia puede darnos una pista de los planes que tiene Martino para diseñar un ataque de garantías de cara a la Liga de Naciones y en el peor de los casos, la Copa Oro.

¿Y si Tecatito no se recupera?

La Liga de Naciones está a la vuelta de la esquina y Martino, seguramente, se encuentra evaluando opciones para una posible ausencia de Corona. Sin embargo, el panorama luce complicado debido a que el Tata no tiene a disposición a los extremos a los que generalmente suele recurrir en este tipo de situaciones.

Diego Lainez y Roberto Alvarado, habituales en las últimas convocatorias de la Selección mexicana, se sumarán a la concentración del Tri Olímpico y no podrán ser contemplados por Martino. Una de las opciones disponibles ara reemplazar a Tecatito es Mauro Lainez, quien vive un buen presente con el América en el Guardianes 2021.

El hermano mayor de Diego se ha consolidado bajo la conducción de Santiago Solari y llegaría con el rodaje necesario para afrontar las competencias oficiales con el Tri. Vale destacar que Mauro no ha sido contemplado al final del proceso Preolímpico y estaría disponible para reemplazar a Tecatito de ser necesario.

El Tata, de momento, reza por la pronta recuperación de Corona mientras prepara un plan C. En Tan solo unos días sabremos cuál es el camino elegido por el timonel argentino, que parece condenado a no contar con el tridente de lujo cuando más lo necesita y ahora trabaja con el tiempo en contra.