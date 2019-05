Liga de Naciones de la Concacaf: cuándo es, calendario, grupos y qué selecciones participan

En octubre, otro torneo de la región hará su aparición. El Tri empezará de visita contra Bermuda.

Si la UEFA lo hizo, la Concacaf no se podía quedar atrás. Si en Europa tenían la y en nuestra confederación se creó la Liga de Campeones, la Nations League del Viejo Continente debía contar con su modelo 'región 4': la Liga de Naciones, la innovación más reciente a nivel de selecciones en este lado del planeta.

Pero, más allá de los nombres, ¿qué implica esta nueva competencia? ¿Dónde radica la diferencia versus lo que ya se hacía y, sobre todo, implica la desaparición de la o convivirán juntas?

CUÁNDO EMPIEZA Y QUIÉNES PARTICIPAN

La fase de grupos de ida y vuelta se jugará en las fechas de la FIFA de septiembre, octubre y noviembre de 2019. El Campeonato Final se jugará en 2020. disputarán todos los 41 miembros que componen actualmente a la Concacaf. Desde , , y hasta Guyana y Surinam, que geográficamente se localizan en Sudamérica.

Ya se dieron a conocer las fechas de los juegos del Tri, aunque faltan por definir las ciudades y estadios:

11 de octubre del 2019 | Bermuda vs México

15 de octubre del 2019 | México vs Panamá

15 de noviembre del 2019 | Panamá vs México

19 de noviembre del 2019 | México vs Bermuda

GRUPOS DE LA CONCACAF LIGA DE NACIONES 2019

CÓMO SE JUEGA LA LIGA DE NACIONES 2019

Según su nivel deportivo y el ranking FIFA, cada una fue sembrada en tres ligas o grupos diferentes. El lugar dentro de estas zonas se decidirá con base en una serie preliminar de partidos a lo largo de cuatro fechas distintas. La justa contará con incentivos deportivos como boletos para la Copa Oro y el sistema de preclasificatorio rumbo a las Eliminatorias del Mundial 2022. Además los conjuntos cambiarán año con año porque habrán ascensos y descensos de categoría, tal como en la Nations League europea.

Los resultados de la fase clasificatoria serán compilados en una tabla global, posicionando a los participantes 1-34 con base en los puntos obtenidos. Los seis mejor clasificados se unirán a los seis equipos que participaron en el Hexagonal de las Eliminatorias para el Mundial 2018: México, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Honduras y Trinidad y Tobago. Los siguientes 16 equipos clasificarán a la Liga B, mientras que el resto pasará a formar parte de la Liga C.

QUÉ IMPLICACIONES TENDRÁ

Básicamente obedece a la tendencia mundial de 'desaparecer' o minimizar lo más que se puedan los amistosos intercontinentales de las selecciones. Dado que los clubes ya no quieren lidiar con las lesiones que los jugadores sufren con sus países , la FIFA decidió escuchar los reclamos; máxime los provenientes de Europa , epicentro de los mejores futbolistas del mundo, en donde se quejaban incluso de las distancias y largos traslados .

Por eso la Nations League gozó de aprobación casi mayoritaria de los países de la UEFA y la idea es replicar eso en la Concacaf. En otros términos: que los equipos de la zona jueguen entre sí en las Fechas FIFA a partir del año que viene.

¿Y LA COPA ORO 2019?

Las dos competencias existirán . De hecho, como se mencionó arriba, de la Liga de Naciones salieron algunos de los concursantes de la Copa Oro 2019, la cual, si no hay cambios, seguiría siendo cada dos años. En el torneo competirán los 10 finalistas en la tabla de la clasificatoria, además de los seis equipos que participaron en el Hexagonal de las Eliminatorias para Rusia 2018.