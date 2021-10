Tata Martino descartó dupla Jiménez-Funes Mori en Selección mexicana

Raúl Jiménez será acompañado contra Canadá en las Eliminatorias de Concacaf por Hirving Lozano y Jesús Manuel Corona.

El regreso de Raúl Jiménez con Selección mexicana para los partidos de Eliminatorias de Concacaf frente a Canadá, Honduras y El Salvador significará que Rogelio Funes Mori sea relegado a la banca .

Y es que el director técnico del Tri Gerardo Martino descartó utilizar de inicio a Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori, recurriendo de nueva cuenta al sistema 4-3-3 que venía dándole resultados anteriormente.

“Después de tres años tenemos la obligación de buscar variantes. El hecho de que hoy estén ambos nos da la posibilidad de juntar a dos centros delanteros, algo poco habitual pero ante Jamaica lo hicimos. Es difícil verlos desde el inicio , pero sí como una posibilidad de acuerdo a lo que el partido lo requiera”, mencionó Martino en la previa del partido contra Canadá de este jueves en el Estadio Azteca.

Esto significará también la vuelta esperada del ‘tridente’ en el que Jiménez estará acompañado por Hirving Lozano y Jesús Manuel Corona , con quienes ha trabajado en los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento.

“Han compartido poco y es cierto que son futbolistas que representan bien a México, creo que ellos se ajustan bien a esta fórmula e incluso con ellos se puede agregar alguien más, pero por el momento nos sentimos cómodos con el formato (4-3-3) y ellos también porque juegan donde habitualmente se desempeñan bien en sus clubes, más allá de que Hirving o Jesús cambien de izquierda a derecha o viceversa”, manifestó el Rosarino.

“Raúl ya tienen superada la lesión, entrena con normalidad y obviamente estamos muy contentos que su salud este bien y se haya incorporado una vez más a la selección mexicana después de casi un año sin estar. ‘Chucky’ (Lozano) y Tecate (Corona) están bien, al igual que todos sus compañeros han entrenado bien”, agregó.

En Selección pondrán especial atención a Alphonso Davies , futbolista del Bayern Munich y Tajon Buchanan, delantero de New England Revolution de Major League Soccer: “No sé si haya una lección que se haya aprendido, pero si hay características del rival que debamos aprender para nos sufrir en el partido por más recaudos que se tomen, Davies es un jugador muy desequilibrante junto a Buchanan”.

Martino contará también para la visita a El Salvador en el Cuscatlán con el delantero del Wolverhampton puesto que han cambiado las restricciones por parte del Gobierno del Reino Unido.

“La petición que atendemos, tiene que ver puntalmente con cuestiones legales, no cuestiones de un club, sería imposible atender cuestiones de club. En eso tratamos de ser equitativos. Distinto sería si habría impedimento legal de que Raúl no viaje a Salvador y no lo hay. La idea nuestra es empezar y terminar con los mismos jugadores que inician la gira”, señaló.