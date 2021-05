Tata Martino hace menos el buen momento de Chicharito en la MLS

Hernández Balcázar no ha vuelto a Selección pese al momento que vive con LA Galaxy en la Major League Soccer.

Javier Hernández vive un dulce arranque de la Temporada 2021. Chicharito se ha colocado en la cima de la MLS con siete goles, pero esto no ha sido suficiente para que Gerardo Martino lo convoque a Selección mexicana.

En conferencia de prensa previa al MexTour en Estados Unidos, Martino no negó el presente de Hernández, pero puso en la palestra a Jonathan Dos Santos, Efraín Álvarez y Alan Pulido, quienes han sido llamados en diferentes ocasiones al Tri y pasan por un buen momento con el LA Galaxy y Sporting Kansas City.

“El comienzo de Javier inmejorable, muy bueno el comienzo del equipo, obviamente dentro de esto este Javier con sus goles se ha destacado sobre los demás, pero también es muy bueno el comienzo en el equipo tanto de Jonathan por supuesto como de Efraín en los momentos que le ha tocado jugar, ha tenido muy buenas participaciones en los últimos partidos sobre todo Alan en Kansas”, explicó.

De acuerdo con el análisis del rosarino, Chicharito no entra entre sus cuatro principales opciones de centro delanteros, ubicándose delante de él Raúl Jiménez, Henry Martín, Alan Pulido y Alexis Vega.

“Primero te digo algo sobre Javier, después te digo algo en general, Javier nosotros no está en esta lista porque optamos por otros delanteros centros, son cuatro delanteros centros que elegimos nosotros y en estos no está Javier, esto no significa que en otro momento no pueda ser convocado”, mencionó.

Martino dejó en claro que no existen diferencias, sino que únicamente busca las opciones adecuadas para el combinado nacional: “La verdad que no me queda más que decirte que tratamos de ser lo más imparcial posible con todos, tratar a todos de la misma manera, si en algún momento alguien se pudo sentir tratado diferente o desplazado, lamento que lo haya sentido de esa forma, en ningún momento ha sido nuestra intención”.

Evitó profundizar sobre si la ausencia de Javier se ha debido a alguna sanción por indisciplina como la sucedida en 2019 en Nueva York: “Respecto a los conflictos que pueda haber con un futbolista y que lo puedan alejar de selección circunstancialmente, en ningún caso va a ser un tema que vaya a discutirlo, explayarlo o explicarlo públicamente”.

Martino, que tiene a Pulido y Martín como sus delanteros titulares para el Final Four de Concacaf y la Copa Oro, podría también llamar a Raúl Jiménez si tiene el aval del Wolverhampton para volver a tener participación.

"En el caso de Raúl, no, participa desde la concentración porque está apto para jugar o tiene sus vacaciones de final de temporada con el Wolverhampton. En este momento estamos en una competencia oficial, vamos a comenzar una competencia oficial y no tiene demasiado sentido que participe con nosotros, porque debe tener sus vacaciones y empezar una buena pretemporada. Más allá de eso, tenemos expectativa de que pueda participar, vamos a ver qué sucede con su equipo y las convocatorias de la fecha que inicia hoy en Inglaterra y la del próximo fin de semana para ver cuál es la situación definitiva de Raúl