Tampa Bay Rays vs Milwaukee Brewers Serie Mundial: Cómo ver en vivo y GRATIS sin cable

Para ver la Serie Mundial de la Major League Baseball (MLB) de forma gratuita en los Estados Unidos, tienes excelentes opciones, ya sea a través de televisión abierta en tu canal local de FOX o transmitiendo en vivo (streaming) desde cualquier dispositivo digital.

El primer juego del Clásico de Otoño se disputa hoy, viernes 23 de octubre de 2026, en vivo desde el American Family Field en Milwaukee, Wisconsin, cuando Jackson Chourio y los Milwaukee Brewers, campeones de la Liga Nacional, reciban a Junior Caminero y los Tampa Bay Rays, ganadores del banderín de la Liga Americana.

Pruebas gratuitas de servicios de TV en streaming

Si no tienes una antena tradicional y quieres ver la transmisión completa por cadena en tu dispositivo de streaming, puedes registrarte para obtener una prueba gratuita temporal en un servicio de TV en streaming premium. Solo recuerda cancelar tu suscripción antes de que termine el período de prueba para que no te cobren la cuota mensual.

Fubo se encuentra entre los servicios que actualmente ofrecen una prueba gratuita de cinco días para nuevos suscriptores en todos sus paquetes. Es una opción ideal para acceder a varios partidos de la Serie Mundial. Actualmente hay una oferta para el primer mes que puede otorgar a los clientes hasta $30 de descuento.

Antena de TV de señal abierta (OTA)

Dado que este partidazo se transmitirá en las principales cadenas de televisión local en lugar de canales de cable premium en los Estados Unidos, puedes verlo 100% gratis usando una antena de TV digital estándar conectada directamente a tu televisor.

Para la narración en inglés : Sintoniza tu estación local de FOX .

Para la narración en español : Sintoniza tu estación local de FOX y activa la opción de SAP (Programa de Audio Secundario) en el menú de audio de tu televisor.

Números de canal de Telemundo

Para las compañías de cable tradicionales como Xfinity (Comcast), Spectrum (Charter), Cox y Optimum, los números de canal exactos están vinculados directamente a la filial de transmisión local de tu ciudad.

A continuación, te mostramos dónde se ubica la cadena en los diez mercados de televisión más grandes de Estados Unidos:

Área metropolitana de Nueva York

FOX: Canal 5 (WNYW)

Área de Los Ángeles

FOX: Canal 11 (KTTV)

Área de Chicago

FOX: Canal 32 (WFLD)

Área de Dallas–Fort Worth

FOX: Canal 4 (KDFW)

Área de Filadelfia

FOX: Canal 29 (WTXF-TV)

Área de Houston

FOX: Canal 26 (KRIV)

Área de Atlanta

FOX: Canal 5 (WAGA-TV)

Área de Washington, D.C.

FOX: Canal 5 (WTTG)

Área de Boston

FOX: Canal 25 (WFXT)

Área de San Francisco–Oakland–San José

FOX: Canal 2 (KTVU)

Si estás fuera de Estados Unidos y deseas ver la cobertura televisiva del país para los próximos partidos de la Major League Baseball en tu servicio de streaming preferido, puedes hacerlo evitando las restricciones geográficas mediante una red privada virtual (VPN).



