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Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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«Suicídate, idiota»... Sorloth recibe mensajes amenazantes

A. Soerloth
Noruega
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EE. UU.

¿No logró convencer al público de su país?

Lena Selnes, pareja del delantero noruego Alexander Sørloth, ha decidido emprender acciones legales tras recibir mensajes ofensivos por correo electrónico y redes sociales.

Tras la eliminación de Noruega en cuartos del Mundial ante Inglaterra, Selnes rompió su silencio en Instagram para responder a la oleada de odio contra su pareja, Alexander Sørloth.

Selnes, seguida por más de 40 000 personas, compartió en sus ‘Stories’ algunos mensajes, como «¡Por favor, suícidate, idiota!» y «¡Dile a tu novio que se vaya de Noruega y se tire desde lo alto de un acantilado!».

Selnes, madre de los dos hijos de Sorloth, declaró a la web noruega «tv2»: «El Mundial trae mucha alegría, pero también mucho odio». 

«No quería hacerles caso, pero mensajes así me obligan a hablar».

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Inglaterra
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Y concluyó: «Espero que todos reflexionen antes de escribir mensajes así, en cualquier circunstancia».

El seleccionador noruego, Ståle Solbakken, calificó lo ocurrido de «trágico» y afirmó: «Esta es la realidad en la que vivimos hoy». 

Y añadió: «Por eso aconsejo a los jugadores jóvenes que se mantengan lo más alejados posible de las redes sociales».

Sorloth fue titular en todos los partidos de Noruega en el Mundial, salvo contra Francia, y fue sustituido ante Inglaterra; no marcó ningún gol en el torneo.

lenaselneshttps://www.instagram.com/lenaselnes/?hl=ar

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