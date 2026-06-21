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Cómo ver Uruguay vs Cabo Verde en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Uruguay y Cabo Verde se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación se detallan las opciones de emisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Uruguay y Cabo Verde se miden en el Miami Stadium en un partido del Grupo H de la Copa del Mundo 2026 que tiene mucho más en juego de lo que sugiere el papel. Ambos equipos llegan a este encuentro con puntos en su haber tras sus respectivos debuts, lo que convierte este choque en un duelo determinante para las aspiraciones de ambas selecciones en el torneo.

La Celeste de Marcelo Bielsa empató 1-1 ante Arabia Saudí en su primer partido y necesita sumar para mantener el ritmo en un grupo donde España parte como favorita. Uruguay ha mostrado el carácter que lo define, pero el empate inicial deja a Bielsa con trabajo por hacer antes de enfrentar a los Tubarões Azuis.

Cabo Verde, por su parte, protagonizó uno de los momentos más sorprendentes de la primera jornada al empatar sin goles ante España. Fue una actuación que dejó al mundo del fútbol con la boca abierta: organización defensiva impecable, transiciones rápidas y un portero, Vozinha, que se convirtió en héroe nacional con 40 años.

El guardameta veterano vivió una noche cargada de emoción. Su madre no pudo presenciar el partido en persona por problemas con el visado, aunque posteriormente se confirmó que la situación se resolvió favorablemente. Es el tipo de historia que solo el fútbol es capaz de escribir.

Bajo las órdenes de Pedro "Bubista" Brito, Cabo Verde llega a Miami con la confianza intacta. El seleccionador, reconocido como Mejor Entrenador Africano del año 2025, ha construido un equipo disciplinado que no concede espacios con facilidad y que sabe golpear en el contraataque con Dailon Livramento como referencia ofensiva.

Uruguay cuenta con la jerarquía de Federico Valverde en el centro del campo y la experiencia acumulada de una generación que conoce lo que significa competir en este escenario. La Garra Charrúa tendrá que imponerse ante una Cabo Verde que no ha venido a Miami a ser comparsa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Uruguay llega al partido bajo la dirección de Marcelo Bielsa. El cuerpo técnico no ha confirmado alineación probable, y no hay lesiones ni sanciones registradas en los datos disponibles. Se espera que la información se complete conforme se acerque la fecha del encuentro.

Cabo Verde, dirigido por Bubista, tampoco ha dado a conocer su once inicial previsto. Al igual que en el caso uruguayo, no se han reportado bajas por lesión ni suspensión en los datos actuales. Cualquier novedad en la convocatoria se actualizará antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 4 Ronald Araújo

10 G. De Arrascaeta Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Uruguay acumula un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Arabia Saudí en la fase de grupos del Mundial, mientras que en amistosos previos igualó sin goles ante Argelia y empató 1-1 con Inglaterra. La única derrota del período fue una contundente caída por 5-1 ante Estados Unidos en noviembre de 2025. En total, La Celeste marcó tres goles y encajó siete en ese tramo de cinco encuentros.

Cabo Verde presenta tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el empate sin goles ante España en el debut mundialista. Antes del torneo, los Tubarões Azuis ganaron 3-0 a Bermudas y 3-0 a Serbia en amistosos de preparación. La única derrota llegó ante Chile por 4-2 en marzo. En los últimos cinco partidos, el equipo de Bubista anotó siete goles y recibió cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no registran enfrentamientos previos entre Uruguay y Cabo Verde. Este partido del 21 de junio de 2026 en el Miami Stadium será, según la información disponible, el primer cruce oficial entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo H de la Copa del Mundo, Uruguay ocupa la primera posición, mientras que Cabo Verde se sitúa en el cuarto lugar.