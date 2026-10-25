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Serie A - Jornada 8 25 oct 2026 - 15:45 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Cómo ver Udinese vs AC Milán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Bluenergy Stadium de Udine acoge este domingo el partido de cierre de la octava jornada de Serie A entre Udinese y AC Milán, con el pitido inicial programado para las 20:45.

El Udinese llega a este encuentro en un momento delicado. Cinco derrotas consecutivas en el campionato han dejado al equipo de Kosta Runjaic en la decimosexta posición de la tabla, y la última de ellas, un 0-3 en casa ante el Lecce, provocó la reacción airada de su propia afición.

El conjunto friulano no ha ganado en liga desde hace semanas, y aunque el técnico alemán ha conservado su puesto, la presión sobre el vestuario es evidente. Runjaic recupera a Nicola Zaniolo, aunque el atacante arrancará desde el banquillo.

El Milán, por su parte, llega a Udine con una mezcla de urgencia y caos. La derrota por 3-0 ante el Bournemouth en Europa League dejó una imagen preocupante, agravada por la expulsión de Mike Maignan en el primer tiempo, un gesto que el propio portero reconoció y por el que pidió disculpas públicamente al día siguiente.

Ruben Amorim afronta el desplazamiento con una enfermería repleta. Adrien Rabiot, Diego Moreira y Mario Gila se sumaron a la lista de bajas en las últimas horas, dejando al técnico portugués con opciones muy limitadas para configurar su once.

Gerry Cardinale, propietario del club, ha viajado a Udine para estar cerca del equipo y permanecerá en Italia durante ocho días, hasta el derbi ante el Inter del sábado 31. Su presencia no es un gesto menor: refleja la inquietud en la cúpula del club tras una semana turbulenta.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Udinese presenta tres bajas confirmadas: Idrissa Gueye, Vakoun Issouf Bayo y David Alaba, quien se lesionó en el debut liguero ante el Lecce. Runjaic apunta a un once con Maduka Okoye bajo palos, una línea de tres defensas formada por James Abankwah, Oumar Solet y Nicolo Bertola, y Giorgi Chakvetadze y Jurgen Ekkelenkamp apoyando al delantero Keinan Davis.

El Milán afronta la peor situación posible en cuanto a disponibilidad. A las ausencias ya conocidas de Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze y Pietro Terracciano se suman las bajas de última hora de Adrien Rabiot, Mario Gila y Diego Moreira, todos descartados para este encuentro. Gonçalo Ramos, recuperado de su lesión, liderará el ataque junto a Christian Pulisic en el once proyectado por Amorim.

Forma

El Udinese atraviesa su peor racha de la temporada con cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, el único punto conseguido en un amistoso ante el Pogon Szczecin. Su partido más reciente fue la derrota en casa por 0-3 ante el Lecce, y antes cayó 2-1 frente al Torino. En ese período ha encajado once goles y solo marcado cuatro.

El Milán presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos entre todas las competiciones. La derrota más reciente fue el 3-0 ante el Bournemouth en Europa League, pero antes de ese tropiezo el equipo venía de ganar al Atalanta por 3-2 en Serie A y al Salzburgo por 0-4 en Europa. En total ha marcado ocho goles y encajado siete en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue en abril de 2026, cuando el Milán goleó al Udinese por 0-3 jugando como local. En los últimos cinco enfrentamientos en Serie A, el Milán domina claramente la serie con cuatro victorias por una del Udinese, acumulando 13 goles a favor por apenas tres en contra. Los friulanos no consiguen superar a los rossoneri desde enero de 2024, cuando ganaron 2-3 en casa.

Clasificación

En la clasificación de Serie A, el Udinese ocupa la decimosexta posición, mientras que el Milán se sitúa en el quinto puesto.