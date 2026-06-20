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Cómo ver Túnez vs Japan en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de televisión y las opciones de transmisión en vivo para ver Túnez vs Japón se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Túnez y Japón se miden este sábado 20 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey en un partido del Grupo F que puede definir el futuro de ambas selecciones en la Copa del Mundo 2026.

Los Águilas de Cartago llegan a este encuentro en una situación comprometida. Tras la dura derrota por 5-1 ante Suecia en el debut, el técnico Hervé Renard asumió el mando con la misión de revertir el rumbo de un equipo que necesita sumar puntos para mantener vivas sus opciones de avanzar a la fase de eliminación directa.

La presión sobre Túnez es considerable. El equipo norteafricano ha encajado seis goles en su único partido mundialista y se ha mostrado frágil defensivamente en sus últimos compromisos preparatorios. Renard, conocido por su capacidad de transformar equipos en poco tiempo, tiene un trabajo urgente por delante.

Japón, por su parte, llega con la moral alta tras el empate 2-2 ante Países Bajos en Arlington. Los Samurai Azul remontaron en dos ocasiones ante uno de los favoritos del torneo, y Daichi Kamada marcó el gol del empate definitivo en un partido que consolidó la confianza del grupo bajo las órdenes del seleccionador Hajime Moriyasu.

El rendimiento de Japón frente a Países Bajos no fue una sorpresa para quienes siguen de cerca al equipo asiático. Tras victorias amistosas ante Inglaterra y Escocia antes del torneo, los nipones han demostrado que su fútbol directo y organizado puede competir contra cualquier rival.

Una victoria para cualquiera de los dos prácticamente garantizaría el pase a la siguiente ronda. A continuación, toda la información sobre cómo y dónde seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Hervé Renard ha conformado su once proyectado con Abdelmouhib Chamakh bajo los palos, una línea defensiva formada por Ali Abdi, Montassar Talbi, Yan Valery y Omar Rekik, y un mediocampo con Elias Achouri, Ellyes Skhiri y Rani Khedira. En ataque, Ismael Gharbi, Hannibal Mejbri y Firas Chaouat completan el equipo titular previsto. El cuerpo técnico no ha reportado bajas por lesión ni sanción de cara a este partido.

Hajime Moriyasu mantiene la estructura que funcionó ante Países Bajos. Zion Suzuki ocupa la portería, con Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Hiroki Ito y Ritsu Doan formando la línea defensiva. Yukinari Sugawara, Kaishu Sano y Daichi Kamada conforman el mediocampo, mientras que Daizen Maeda, Keito Nakamura y Ayase Ueda lideran el ataque. Japón tampoco presenta lesionados ni sancionados confirmados.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 8 T. Kubo

Forma

Túnez llega al partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su única victoria fue un 0-1 ante Haití en marzo, mientras que el empate sin goles ante Canadá en abril fue su otro resultado positivo. Las tres derrotas incluyen el 0-1 ante Austria, el 5-0 ante Bélgica y el 5-1 ante Suecia en el debut mundialista. En total, el equipo ha marcado un gol y encajado once en ese período.

Japón presenta un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Los nipones no han perdido desde noviembre de 2025, cuando golearon 3-0 a Bolivia. Antes del Mundial, se impusieron a Islandia (1-0), Escocia (0-1) e Inglaterra (0-1), y en el torneo empataron 2-2 con Países Bajos. Han marcado siete goles y encajado cuatro en este tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones se disputó el 17 de octubre de 2023 en un amistoso, con Japón imponiéndose por 2-0 como local. En los cuatro duelos registrados entre ambos, Japón acumula tres victorias por una de Túnez: los nipones también ganaron 2-0 en un amistoso de marzo de 2015, mientras que Túnez se llevó el único precedente favorable, un 0-3 en junio de 2022. El único antecedente mundialista data del 14 de junio de 2002, cuando Japón venció 2-0 a Túnez en un partido de fase de grupos.

Clasificación

En la tabla del Grupo F de la Copa del Mundo, Japón ocupa la segunda posición mientras que Túnez se encuentra en el último lugar, el cuarto puesto.