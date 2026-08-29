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Cómo ver Tottenham vs Newcastle: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Tottenham vs Newcastle
Tottenham
Newcastle
Premier League

Cómo ver el partido de Premier League entre Tottenham y Newcastle, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Premier League - Jornada 2
Tottenham Hotspur Stadium
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Cómo ver Tottenham vs Newcastle en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Tottenham vs Newcastle está disponible para ver en directo en Estados Unidos. A continuación encontrarás las opciones de canal de televisión y transmisión en línea.

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El Tottenham Hotspur recibe al Newcastle United este sábado en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, en el marco de la segunda jornada de la Premier League 2026/27. Ambos clubes llegan a este partido con agendas pendientes en la tabla y con plantillas que siguen tomando forma a días del cierre del mercado de fichajes.

Roberto De Zerbi dirige a los Spurs en una temporada cargada de expectativas. El club completó la llegada de Omar Marmoush en préstamo desde el Manchester City, con obligación de compra por 60 millones de libras, y el técnico italiano ha dejado claro que busca al menos un refuerzo más antes de que cierre la ventana. La derrota 3-0 ante el Brentford en la jornada inaugural dejó una herida que el equipo querrá cerrar ante su afición.

La nota positiva llegó entre semana: el Tottenham goleó 5-1 al Charlton Athletic en la Carabao Cup, con Sávio marcando en su debut tras salir desde el banquillo. De Zerbi le exigió públicamente alcanzar los dos dígitos en goles esta temporada, una declaración que refleja el nivel de ambición instalado en el club.

El Newcastle llega a Londres bajo las órdenes de Matthias Jaissle, nuevo entrenador en el cargo. El técnico suizo sumó su primera victoria competitiva el martes, cuando los Magpies remontaron para vencer 3-2 al West Bromwich Albion en la Carabao Cup, con Harvey Barnes decisivo desde el banquillo. El empate 2-2 en Anfield en la primera jornada liguera fue un resultado que invita al optimismo.

Jaissle afronta este desplazamiento a Londres con cuatro bajas por lesión, lo que puede condicionar sus opciones en un partido exigente fuera de casa. El club también atraviesa un momento de incertidumbre con Nick Woltemade, su fichaje récord, cuya continuidad en St James' Park está en duda tras un año complicado.

Ambos equipos necesitan puntos. El Tottenham está en zona de descenso tras la primera jornada y el Newcastle ocupa la mitad baja de la tabla. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido.

Noticias del equipo y escuadras

Tottenham contra Newcastle alineaciones probables

4-2-3-1
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Formación
Newcastle crest
Newcastle
NEW
4-2-3-1
31A. Kinsky6J. van Hecke5M. Senesi23P. Porro3A. Robertson11M. Tel18M. Fernandes47M. Moore8C. Gallagher16S. Tonali9Richarlison21L. Hornicek12M. Thiaw3L. Hall4S. Botman37A. Dedic11H. Barnes67L. Miley41J. Ramsey19A. Elanga14S. Steur9Y. Wissa
Newcastle crest
Newcastle
NEW
4-2-3-1
Tottenham

Once inicial

Newcastle

Manager

  • R. De Zerbi
  • M. Jaissle

Roberto De Zerbi no podrá contar con Wilson Odobert, Xavi Simons, Mohammed Kudus, Pape Sarr ni Dejan Kulusevski, todos fuera por lesión. Sin suspendidos, el once proyectado del técnico italiano es: Kinsky; Van Hecke, Senesi, Porro, Robertson; Tel, Fernandes, Moore, Gallagher, Tonali; Richarlison.

Matthias Jaissle llega a Londres sin Valentino Livramento, Joelinton, William Osula ni Dan Burn, los cuatro ausentes por lesión. No hay suspendidos. El once previsto del Newcastle es: Hornicek; Thiaw, Hall, Botman, Dedic; Barnes, Miley, Ramsey, Elanga, Steur; Wissa. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del partido.

Forma

TOT

TOT - Formulario

GET
D1-1
TSG
W3-0
TSG
D2-2
BRE
L3-0
CHA
W5-1
Gol marcado (encajado)
11/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
NEW

NEW - Formulario

EVE
L3-1
B04
L1-2
STR
L1-1
LIV
D2-2
WBA
W3-2
Gol marcado (encajado)
8/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

El Tottenham acumula en sus últimos cinco partidos un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas. La actuación más reciente fue la goleada 5-1 sobre el Charlton en la Carabao Cup, aunque ese resultado llegó después de la derrota 3-0 ante el Brentford en liga. En los amistosos de pretemporada, los Spurs empataron 2-2 y ganaron 3-0 al Hoffenheim, y también igualaron 1-1 con el Getafe. En total, el equipo marcó 12 goles y encajó cinco en esos cinco encuentros.

El Newcastle presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue la remontada 3-2 ante el West Brom en la Carabao Cup, precedida por el empate 2-2 en Liverpool en el debut liguero. La pretemporada dejó un empate 1-1 con el Strasbourg, una derrota 2-1 ante el Bayer Leverkusen y una caída 3-1 frente al Everton. Los Magpies anotaron nueve goles y recibieron ocho en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

TottenhamEmpateNewcastle
0
2
3
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
F
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
F
Carabao Cup
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
F
Amistosos
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
1
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
F
5Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 10 de febrero de 2026 en la Premier League, con victoria del Newcastle por 1-2 en el Tottenham Hotspur Stadium. Antes de eso, los equipos empataron 2-2 en St James' Park en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, el Newcastle suma tres victorias y dos empates, mientras que el Tottenham no ha ganado ninguno.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
W
W
2
BrightonBrightonBHA
110040+43
W
3
ArsenalArsenalARS
110030+33
W
4
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
W
5
EvertonEvertonEVE
110020+23
W
6
HullHullHUL
110020+23
W
7
ChelseaChelseaCHE
110032+13
W
8
IpswichIpswichIPS
110021+13
W
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
W
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
D
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
D
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
L
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
L
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
L
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
L
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
L
17
CoventryCoventryCOV
100103-30
L
18
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
L
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, el Tottenham Hotspur ocupa la posición 18 y el Newcastle United se sitúa en el puesto 11.

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