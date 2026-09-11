Cómo ver Tottenham vs Everton: previa y detalles del partido, difusión, streaming en vivo y más

El Tottenham Hotspur recibe al Everton en el Tottenham Hotspur Stadium en un partido de la Premier League que llega en un momento delicado para los locales. Roberto De Zerbi afronta una prueba temprana de su proyecto en el norte de Londres con el equipo situado en los puestos de descenso. Aquí GOAL presenta todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 4 12 sept 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Cómo stinonizar el Tottenham vs Everton

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Acerca del encuentro

Los Spurs han sumado una sola victoria en sus últimos cinco partidos de liga y encadenan dos derrotas consecutivas en la Premier League ante Brentford y Newcastle. El único balance positivo en ese tramo llegó en la Copa de la Liga, con una goleada por 5-1 al Charlton Athletic.

La situación del equipo se complica con la baja de varios futbolistas ofensivos importantes. Xavi Simons, Wilson Odobert, James Maddison y Mykhaylo Mudryk están todos ausentes por lesión, lo que limita considerablemente las opciones de De Zerbi en ataque.

El Everton llega a Londres en mejor estado de forma y con la comodidad de ocupar el octavo puesto en la tabla. El equipo de David Moyes empató 2-2 con el Manchester United en su último partido de liga, una actuación que demostró que los Toffees son capaces de competir contra rivales de mayor entidad.

Los problemas en ataque siguen siendo una preocupación para el Everton, tras no poder completar la llegada de un delantero antes del cierre del mercado. Moyes dispondrá de casi toda la plantilla para este desplazamiento a Londres, con Christian Noergaard como única baja confirmada.

Noticias del equipo y escuadras

Roberto De Zerbi no podrá contar con Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk ni Dejan Kulusevski, todos fuera por lesión. El once proyectado para los Spurs es: Kinsky; Porro, Van de Ven, Van Hecke, Udogie; Fernandes, Tonali, Bentancur; Savio, Tel, Marmoush. Se añadirán novedades si la situación cambia antes del inicio del partido.

David Moyes tiene prácticamente toda la plantilla disponible, con Christian Noergaard como única baja confirmada. El once previsto del Everton es: Pickford; Maitland-Niles, Branthwaite, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Dewsbury-Hall, Armstrong; George, Roehl, Barry.

Forma

El Tottenham acumula un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, con ocho goles a favor y cinco en contra. Su partido más reciente fue un empate sin goles ante el Nottingham Forest en la Premier League, precedido por una derrota por 0-2 ante el Newcastle. La única victoria en ese tramo llegó en la Copa de la Liga con un contundente 5-1 al Charlton.

El Everton presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros, con ocho goles marcados y cuatro encajados. Los Toffees igualaron 2-2 en Old Trafford en su último partido de liga y ganaron 2-0 al Crystal Palace anteriormente en la temporada. Una victoria por 4-0 ante el Preston en la Copa de la Liga completa ese tramo de resultados.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se saldó con victoria del Tottenham por 1-0 en el Tottenham Hotspur Stadium en mayo de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos en la Premier League, los Spurs han ganado en tres ocasiones frente a una victoria del Everton y un empate. El único triunfo de los Toffees en esa serie llegó en Goodison Park en enero de 2025, cuando se impusieron por 3-2.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Tottenham Hotspur ocupa el puesto 18, mientras que el Everton se sitúa en octava posición.