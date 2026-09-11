¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Premier League
team-logoTottenham
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoEverton
¡Mira aquí! HBO Max¡Mira aquí! UNIVERSO
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver Tottenham vs Everton: previa y detalles del partido, difusión, streaming en vivo y más

Tottenham vs Everton
Tottenham
Everton
Premier League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Tottenham y Everton. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Tottenham Hotspur recibe al Everton en el Tottenham Hotspur Stadium en un partido de la Premier League que llega en un momento delicado para los locales. Roberto De Zerbi afronta una prueba temprana de su proyecto en el norte de Londres con el equipo situado en los puestos de descenso. Aquí GOAL presenta todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 4
Tottenham Hotspur Stadium
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo stinonizar el Tottenham vs Everton

El Tottenham vs Everton se puede ver en directo en Estados Unidos a través de HBO Max y UNIVERSO.

HBO Max

HBO Max

Ver aquí

UNIVERSO

UNIVERSO

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

Los Spurs han sumado una sola victoria en sus últimos cinco partidos de liga y encadenan dos derrotas consecutivas en la Premier League ante Brentford y Newcastle. El único balance positivo en ese tramo llegó en la Copa de la Liga, con una goleada por 5-1 al Charlton Athletic.

La situación del equipo se complica con la baja de varios futbolistas ofensivos importantes. Xavi Simons, Wilson Odobert, James Maddison y Mykhaylo Mudryk están todos ausentes por lesión, lo que limita considerablemente las opciones de De Zerbi en ataque.

El Everton llega a Londres en mejor estado de forma y con la comodidad de ocupar el octavo puesto en la tabla. El equipo de David Moyes empató 2-2 con el Manchester United en su último partido de liga, una actuación que demostró que los Toffees son capaces de competir contra rivales de mayor entidad.

Los problemas en ataque siguen siendo una preocupación para el Everton, tras no poder completar la llegada de un delantero antes del cierre del mercado. Moyes dispondrá de casi toda la plantilla para este desplazamiento a Londres, con Christian Noergaard como única baja confirmada.

Noticias del equipo y escuadras

Tottenham contra Everton alineaciones probables

4-2-3-1
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Formación
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
A. KinskyA. KinskyP. PorroP. PorroM. van de VenM. van de VenJ. van HeckeJ. van HeckeD. UdogieD. UdogieM. FernandesM. FernandesR. BentancurR. BentancurS. TonaliS. TonaliSavioSavioM. TelM. TelO. MarmoushO. MarmoushJ. PickfordJ. PickfordA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiV. MykolenkoV. MykolenkoJ. GarnerJ. GarnerK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallH. ArmstrongH. ArmstrongT. GeorgeT. GeorgeM. RoehlM. RoehlT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
Tottenham

Once inicial

Everton

Manager

  • R. De Zerbi
  • D. Moyes

Roberto De Zerbi no podrá contar con Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk ni Dejan Kulusevski, todos fuera por lesión. El once proyectado para los Spurs es: Kinsky; Porro, Van de Ven, Van Hecke, Udogie; Fernandes, Tonali, Bentancur; Savio, Tel, Marmoush. Se añadirán novedades si la situación cambia antes del inicio del partido.

David Moyes tiene prácticamente toda la plantilla disponible, con Christian Noergaard como única baja confirmada. El once previsto del Everton es: Pickford; Maitland-Niles, Branthwaite, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Dewsbury-Hall, Armstrong; George, Roehl, Barry.

Forma

TOT

TOT - Formulario

TSG
D2-2
BRE
L3-0
CHA
W5-1
NEW
L0-2
NFO
D0-0
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
EVE

EVE - Formulario

LIL
D1-1
CRY
W2-0
PNE
W0-4
BOU
D1-1
MUN
D2-2
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Tottenham acumula un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, con ocho goles a favor y cinco en contra. Su partido más reciente fue un empate sin goles ante el Nottingham Forest en la Premier League, precedido por una derrota por 0-2 ante el Newcastle. La única victoria en ese tramo llegó en la Copa de la Liga con un contundente 5-1 al Charlton.

El Everton presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros, con ocho goles marcados y cuatro encajados. Los Toffees igualaron 2-2 en Old Trafford en su último partido de liga y ganaron 2-0 al Crystal Palace anteriormente en la temporada. Una victoria por 4-0 ante el Preston en la Copa de la Liga completa ese tramo de resultados.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

TottenhamEmpateEverton
3
1
1
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Everton badge
Everton
EVE
0
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
4
Everton badge
Everton
EVE
0
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
F
12Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se saldó con victoria del Tottenham por 1-0 en el Tottenham Hotspur Stadium en mayo de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos en la Premier League, los Spurs han ganado en tres ocasiones frente a una victoria del Everton y un empate. El único triunfo de los Toffees en esa serie llegó en Goodison Park en enero de 2025, cuando se impusieron por 3-2.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
W
W
W
3
HullHullHUL
321030+37
D
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
L
W
W
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
W
D
D
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
D
D
W
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
D
D
W
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
D
L
W
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
D
W
L
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
D
W
L
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
W
L
L
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
L
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
D
D
L
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
D
D
L
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
D
L
L
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
D
L
L
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
L
L
L
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, el Tottenham Hotspur ocupa el puesto 18, mientras que el Everton se sitúa en octava posición.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google